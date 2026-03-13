ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، روس

ایران کے خلاف بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیاں خطے میں بڑے تصادم کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں

ویب ڈیسک March 13, 2026
facebook whatsup

روس نے ایران پر مسلط کردہ جنگ کے تناظر میں کہا ہے کہ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی وزارتِ خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے خطے میں فوجی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

وزارت نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کو اپنی خودمختاری اور سلامتی کے دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ایران کے خلاف بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیاں خطے میں بڑے تصادم کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔

روس نے فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور سفارتی راستہ اختیار کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔

واضح رہے کہ ایران اور روس کے درمیان حالیہ برسوں میں تعلقات مضبوط ہوئے ہیں خصوصاً دفاعی اور فوجی تعاون اور توانائی اور اقتصادی منصوبوں کے حوالے سے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فلم و ٹی وی کے نامور اداکار شجاعت ہاشمی انتقال کر گئے

فلم و ٹی وی کے نامور اداکار شجاعت ہاشمی انتقال کر گئے

 Mar 13, 2026 03:53 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی کب ہے؟ یشما گل نے حقیقت بیان کردی

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی کب ہے؟ یشما گل نے حقیقت بیان کردی

 Mar 13, 2026 02:44 PM |
رشمیکا مندانا کی شادی کے بعد پرانی آڈیو لیک، اداکارہ کی سخت وارننگ

رشمیکا مندانا کی شادی کے بعد پرانی آڈیو لیک، اداکارہ کی سخت وارننگ

 Mar 13, 2026 12:03 PM |

متعلقہ

Express News

متحدہ عرب امارت کا زائد المعیاد ویزے کے حامل افراد کیلئے نرمی کا اعلان

Express News

خامنہ ای کی اہلیہ زندہ ہیں، ایرانی سرکاری میڈیا

Express News

بعض ممالک کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے؛ ایران

Express News

عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے امریکا سب سے زیادہ منافع کماتا ہے؛ ٹرمپ

Express News

امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی؛ 2 اہلکار زخمی

Express News

ایران کے نئے سپریم لیڈر نے ایکس پر اکاؤنٹ بنالیا؛ فالوورز کی لائن لگ گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو