آپریشن غضب للحق: کابل میں 313 کور کا ایمونیشن ڈمپ تباہ

اسلام آباد:
آپریشن غضب للحق میں پاک فوج کے افغانستان میں ایک اور کامیاب فضائی حملے کی ویڈیو جاری کردی گئی جس میں کابل میں 313 کور کا ایمونیشن ڈمپ موثر انداز میں تباہ کردیا گیا اور کسی سول آبادی کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 313 کور کے ایمونیشن ڈمپ کو بھی موثر انداز میں تباہ کیا، اس ایمونیشن ڈمپ سے افغان طالبان سمیت دہشت گرد تنظیمیں اسلحہ و بارود استعمال کر رہی تھیں۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جاری کی گئی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ پاک افواج کی جانب سے صرف ایمونیشن ڈمپ کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔
یہ ویڈیو افغان اور بھارتی میڈیا کے اس پروپیگنڈے کو رد کرتی ہے کہ پاک فوج کی جانب سے افغانستان میں سول آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔