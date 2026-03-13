آپریشن غضب للحق: کابل میں 313 کور کا ایمونیشن ڈمپ تباہ

کسی سول آبادی کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، پاک فوج نے فضائی حملے کی ویڈیو بھی جاری کردی

ویب ڈیسک March 13, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

آپریشن غضب للحق میں پاک فوج کے افغانستان میں ایک اور کامیاب فضائی حملے کی ویڈیو جاری کردی گئی جس میں کابل میں 313 کور کا ایمونیشن ڈمپ موثر انداز میں تباہ کردیا گیا اور کسی سول آبادی کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 313 کور کے ایمونیشن ڈمپ کو بھی موثر انداز میں تباہ کیا، اس ایمونیشن ڈمپ سے افغان طالبان سمیت دہشت گرد تنظیمیں اسلحہ و بارود استعمال کر رہی تھیں۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جاری کی گئی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ پاک افواج کی جانب سے صرف ایمونیشن ڈمپ کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔

یہ ویڈیو افغان اور بھارتی میڈیا کے اس پروپیگنڈے کو رد کرتی ہے کہ پاک فوج کی جانب سے افغانستان میں سول آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فلم و ٹی وی کے نامور اداکار شجاعت ہاشمی انتقال کر گئے

فلم و ٹی وی کے نامور اداکار شجاعت ہاشمی انتقال کر گئے

 Mar 13, 2026 03:53 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی کب ہے؟ یشما گل نے حقیقت بیان کردی

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی کب ہے؟ یشما گل نے حقیقت بیان کردی

 Mar 13, 2026 02:44 PM |
رشمیکا مندانا کی شادی کے بعد پرانی آڈیو لیک، اداکارہ کی سخت وارننگ

رشمیکا مندانا کی شادی کے بعد پرانی آڈیو لیک، اداکارہ کی سخت وارننگ

 Mar 13, 2026 12:03 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان، چین کا امن و استحکام یقینی بنانے کیلئے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر اتفاق

Express News

متحدہ عرب امارت کا زائد المعیاد ویزے کے حامل افراد کیلئے نرمی کا اعلان

Express News

سندھ میں کفایت شعاری اقدامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ، ورک فرام ہوم پر عملدرآمد کیلیے کمیٹی تشکیل

Express News

گورنر سندھ کی تبدیلی، وسیم اختر کا ایم کیو ایم سے وزارتیں اور حکومت چھوڑنے کا مطالبہ

Express News

اسلام آباد؛ تمام تعلیمی اداروں میں عام تعطیل کا اعلان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، ایف سی تنظیم نو ترمیمی بل منظور کرانے کی حکومتی کوشش ناکام

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو