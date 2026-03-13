چھوٹی بچی کے ہاتھ میں موبائل فون خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا، ویڈیو وائرل

بچی چارجنگ پر لگا موبائل فون صوفے پر بیٹھ کر استعمال کر رہی تھی کہ اچانک موبائل دھماکے سے پھٹ گیا

ویب ڈیسک March 13, 2026
facebook whatsup

چین میں ایک تشویشناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک کم عمر بچی کے ہاتھ میں موجود موبائل فون اچانک دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اسے دیکھ کر صارفین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔

رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ گھر میں نصب سیکیورٹی کیمرے میں محفوظ ہوگیا۔ ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ بچی صوفے پر بیٹھی موبائل فون استعمال کر رہی تھی۔ اس دوران فون چارجر سے منسلک بھی دکھائی دے رہا تھا اور بچی اسے اپنے چہرے کے قریب رکھ کر استعمال کر رہی تھی۔

چند ہی لمحوں بعد اچانک فون زور دار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ غیر متوقع دھماکے سے بچی بری طرح گھبرا گئی اور اس کا توازن بگڑنے کے باعث وہ صوفے سے نیچے جا گری۔ تاہم خوش قسمتی سے اس حادثے میں بچی کسی بڑی چوٹ سے محفوظ رہی۔

گزشتہ چند برسوں میں دنیا کے مختلف ممالک میں موبائل فون کے پھٹنے کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسے واقعات عموماً فون کے زیادہ گرم ہونے، خراب بیٹری یا چارجنگ کے دوران تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صارفین کو موبائل فون استعمال کرتے وقت احتیاط برتنے اور خاص طور پر چارجنگ کے دوران محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فلم و ٹی وی کے نامور اداکار شجاعت ہاشمی انتقال کر گئے

فلم و ٹی وی کے نامور اداکار شجاعت ہاشمی انتقال کر گئے

 Mar 13, 2026 03:53 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی کب ہے؟ یشما گل نے حقیقت بیان کردی

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی کب ہے؟ یشما گل نے حقیقت بیان کردی

 Mar 13, 2026 02:44 PM |
رشمیکا مندانا کی شادی کے بعد پرانی آڈیو لیک، اداکارہ کی سخت وارننگ

رشمیکا مندانا کی شادی کے بعد پرانی آڈیو لیک، اداکارہ کی سخت وارننگ

 Mar 13, 2026 12:03 PM |

متعلقہ

Express News

کرائے کیلئے استعمال شدہ سکّہ دو ہزار برس پُرانا نکلا

Express News

مصنوعی ذہانت نے کھربوں روپے کی ٹیکس چوری پکڑ لی

Express News

چاکلیٹ سے بنائی گئی سب سے بڑی ٹرین

Express News

چین: روبوٹ کی 10 کلو واٹ کی پاور لائن کی مرمت

Express News

42 دانتوں والا ملائشین شہری

Express News

چین: بطخ کے پیٹ سے بھاری مالیت کا سونا برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو