چین میں ایک تشویشناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک کم عمر بچی کے ہاتھ میں موجود موبائل فون اچانک دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اسے دیکھ کر صارفین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔
رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ گھر میں نصب سیکیورٹی کیمرے میں محفوظ ہوگیا۔ ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ بچی صوفے پر بیٹھی موبائل فون استعمال کر رہی تھی۔ اس دوران فون چارجر سے منسلک بھی دکھائی دے رہا تھا اور بچی اسے اپنے چہرے کے قریب رکھ کر استعمال کر رہی تھی۔
چند ہی لمحوں بعد اچانک فون زور دار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ غیر متوقع دھماکے سے بچی بری طرح گھبرا گئی اور اس کا توازن بگڑنے کے باعث وہ صوفے سے نیچے جا گری۔ تاہم خوش قسمتی سے اس حادثے میں بچی کسی بڑی چوٹ سے محفوظ رہی۔
گزشتہ چند برسوں میں دنیا کے مختلف ممالک میں موبائل فون کے پھٹنے کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسے واقعات عموماً فون کے زیادہ گرم ہونے، خراب بیٹری یا چارجنگ کے دوران تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صارفین کو موبائل فون استعمال کرتے وقت احتیاط برتنے اور خاص طور پر چارجنگ کے دوران محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔