اسلام آباد:
پاکستان اور جرمنی کے سرکاری ترقیاتی بینک کے درمیان 18 ملین یورو گرانٹ کی فراہم کے معاہدے پر دستخط ہوگئے۔
وزارت اقتصادی امور کے ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان اور جرمنی کے سرکاری ترقیاتی بینک (کے ایف ڈبلیو) کے درمیان گرانٹ معاہدے پر دستخط ہوگئے، جس کے تحت کے ایف ڈبلیو کی جانب سے حکومت پاکستان کو 18 ملین یورو کی گرانٹ فراہم کی جائے گی۔
ترجمان نے بتایا کہ یہ رقم شمالی علاقوں میں گرین انرجی اور قابل تجدید توانائی کے فروغ کے لیے استعمال ہوگی، پاکستان کی جانب سے معاہدے پر سیکریٹری اقتصادی امور محمد حمیر کریم جبکہ جرمن ترقیاتی بینک (کی ایف ڈبلیو) کی طرف سے کنٹری ڈائریکٹر سباسچیئن جیکوبین نے گرانٹ معاہدے پر دستخط کیے۔
سیکریٹری اقتصادی امور محمد حمیر کریم نے کہا کہ گرانٹ معاونت پر جرمن حکومت کے مشکور ہیں، یہ معاونت ماحول دوست حل اختیار کرتے ہوئے خطے کی بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔
کنٹری ڈائریکٹر سباسچیئن جیکوبی نے کہا کہ اس گرانٹ کی معاونت کے ذریعے شمالی علاقوں کے لوگوں کو سبز اور پائیدار توانائی تک رسائی حاصل ہوگی۔
ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے مزید روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔