زمبابوے کے اہم کھلاڑی پی ایس ایل چھوڑ کر آئی پی ایل سے منسلک

فاسٹ بولر آئی پی ایل فرنچائز کولکتہ نائٹ رائیڈرز کا حصہ بن گئے

ویب ڈیسک March 13, 2026
زمبابوے کے فاسٹ بولر بلیسنگ مزرابانی نے انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز (کے کے آر) کی جانب سے ڈیل ملنے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 2026 سے نام واپس لے لیا۔

کرک انفو کے مطابق مزرابانی نے جمعے کے روز کے کے آر سے اپنا معاہدہ طے پانے کے بعد فیصلے سے متعلق اسلام آباد یونائیٹڈ کو آگاہ کر دیا ہے۔

مزرابانی کے کے آر میں بنگلادیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کی جگہ آئے ہیں جن کو بی سی سی آئی کی ہدایت پر دسمبر میں کے کے آر نے 2026 کے آکشن میں 9.2 کروڑ بھارتی روپے میں خریدنے کے بعد ریلیز کر دیا تھا۔

بعد ازاں لاہور قلندرز نے مستفیض الرحمان کو پی ایس ایل کے لیے سائن کر لیا تھا۔

واضح رہے 11 فرور کو ہونے والی پی ایس ایل آکشن میں مزرابانی کو تمام نظر انداز کیا تھا۔ تاہم، ویسٹ انڈیز کے شیمار جوزف کے جانے کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ نے ان کی ڈائریکٹ سائننگ کی تھی۔
