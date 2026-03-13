کراچی؛ چوری، چھینی گئی موٹر سائیکلوں کی خرید و فروخت میں ملوث گروہ کے سرغنہ سمیت 4 ملزمان گرفتار

ملزمان کا گروہ مختلف علاقوں سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں خرید کر انہیں خفیہ مقامات پر منتقل کرتے تھے، ترجمان ملیر پولیس

منور خان March 13, 2026
کراچی:

ملیر کینٹ پولیس نے چوری و چھینی گئی موٹر سائیکلوں کی خرید و فروخت میں ملوث گروہ کے سرغنہ سمیت 4 ملزمان گرفتار کر کے بڑی تعداد میں اسپیئر پارٹس اور دیگر سامان برآمد کرلیا۔

ترجمان ڈسٹرکٹ ملیر پولیس کے مطابق خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران چوری و چھینی گئی موٹر سائیکلوں کی خرید و فروخت میں ملوث گروہ کے 4 ملزمان کو گرفتار کرلیا، گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرغنہ مرید حسین چوری شدہ موٹر سائیکلوں کی خرید و فروخت کے نیٹ ورک چلاتا تھا جبکہ دیگر ساتھیوں میں غلام، ریاض اور ساجد شامل ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ ملزمان کا گروہ مختلف علاقوں سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں خرید کر انہیں خفیہ مقامات پر منتقل کرتے تھے جبکہ چھاپہ مار کارروائی کے دوران گرفتار ملزمان کے قبضے سے 30 سے زائد چوری شدہ موٹر سائیکلوں کے اسپیئر پارٹس برآمد ہوئے جو کہ ملزمان مختلف گوداموں اور ورکشاپس میں فروخت کرتے تھے۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ ملزمان نے دوران تفتیش کئی چوری شدہ موٹر سائیکلز اور ان کے پارٹس کی خرید و فروخت میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 14 فیول ٹینک، 57 مڈ گارڈز، 31 کلیمپس، جمپس، چین کورز، ٹائرز، رمز اور بڑی تعداد میں موٹر سائیکل کے دیگر مختلف اسپیئر پارٹس بھی برآمد ہوئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے اسپیئر پارٹس کی منتقلی میں استعمال کیے جانے والے 2 عدد لوڈر رکشے بھی قبضے میں لے لیے ہیں جبکہ ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ اور چھینی گئی موٹر سائیکلز کی چیچز بھی برآمد ہوئے۔

ترجمان نے بتایا کہ ملیر کینٹ پولیس گرفتار ملزمان سے چوری و چھینی گئی موٹر سائیکلوں کے پارٹس خریدنے والوں کی بھی معلومات حاصل کر رہی جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔
