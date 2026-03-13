پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی حملوں کا آغاز کردیا ہے اور صہیونی حکومت کی ایرو اسپیس مانٹیرنگ کی صلاحیت کو مؤثر انداز میں متاثر کردیا گیا ہے، جس کے نتیجے فضائی حدود کا قابل ذکر حصہ اب ہمارے کنٹرول میں ہے۔
ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے بریگیڈیئر جنرل سید ماجد موسوی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا کہ شب قدر کے موقع پر ایک سے دو ٹن وزنی وار ہیڈ بردار 30 سپر ہیوی بلیسٹک میزائل مقبوضہ علاقوں میں اہداف پر فائر کیے گئے۔
انہوں نے کہا کہ کارروائی کے ذریعے اسرائیل کا کلیدی ایرواسپیس مانیٹرنگ اور سرویلینس سسٹمز کو کامیابی سے متاثر اور تباہ کردیا گیا ہے۔
بریگیڈیئر جنرل سید ماجد موسوی نے دعویٰ کیا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں صہیونی حکومت کی فضائی حدود کا قابل ذکر حصہ اب ہمارے کنٹرول میں ہے۔
واضح رہے کہ امریکا اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں ایرانی فورسز نے اسرائیل اور خطے میں قائم امریکی فوجی مراکز کو وسیع پیمانے پر نشانہ بنایا تھا۔
ایرانی فوسز نے اعلان کیا تھا کہ اب یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی جارحیت پر اپنے پچھتاوے کا اظہار نہیں کرتے۔
ایران کے خاتم الانبیا سینٹرل ہیڈکوارٹرز نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ایران کے پاس جدید ہتھیار ہیں جو دشمن کے ہماری فوجی طاقت کے حوالے سے پائے جانے والے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔