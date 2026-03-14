سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے ڈرونز حملوں کی کوشش کو ناکام بنا دیا جبکہ ڈرونز کا ملبے گرنے سے چند شہری زخمی ہو گئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) سے جاری بیان کے مطابق 13 مارچ 2026 کو افغان طالبان نے پاکستان میں خوف و ہراس پھیلانے کی غرض سے چند ابتدائی نوعیت کے ڈرونز استعمال کیے۔
سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان ڈرونز کو سافٹ اور ہارڈ کِل طریقوں کے ذریعے تباہ کر دیا جس کے باعث وہ اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکے جبکہ تباہ کیے گئے ڈرونز کا ملبہ گرنے سے کوئٹہ میں دو بچے جبکہ کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک ایک شہری زخمی ہوا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق یہ حملے عوام میں خوف پیدا کرنے کی کوشش تھے اور اس سے افغان طالبان کی دہشت گرد ذہنیت عیاں ہوتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ افغان طالبان ایک جانب عالمی سطح پر ہمدردی حاصل کرنے کے لیے خود کو متاثرہ فریق ظاہر کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب اپنے پراکسی عناصر اور ڈرونز کے ذریعے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج افغان طالبان کے عزائم اور طرز عمل سے بخوبی آگاہ ہیں۔
آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کا آپریشن “غضبُ لِلحق” دہشت گردی کے خلاف جاری رہے گا جب تک افغان طالبان افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے بنیادی خدشات دور نہیں کرتے۔
پاکستان کی مسلح افواج نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف بھرپور کارروائی جاری رکھیں گی اور پاکستان کے عوام کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جاتا رہے گا۔