سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے ڈرون حملوں کی کوشش ناکام بنا دی

ڈرونز کا ملبہ گرنے سے کوئٹہ میں دو بچے جبکہ کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک ایک شہری زخمی ہوا

عامر الیاس رانا March 14, 2026
facebook whatsup

سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے ڈرونز حملوں کی کوشش کو ناکام بنا دیا جبکہ ڈرونز کا ملبے گرنے سے چند شہری زخمی ہو گئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) سے جاری بیان کے مطابق 13 مارچ 2026 کو افغان طالبان نے پاکستان میں خوف و ہراس پھیلانے کی غرض سے چند ابتدائی نوعیت کے ڈرونز استعمال کیے۔

سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان ڈرونز کو سافٹ اور ہارڈ کِل طریقوں کے ذریعے تباہ کر دیا جس کے باعث وہ اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکے جبکہ تباہ کیے گئے ڈرونز کا ملبہ گرنے سے کوئٹہ میں دو بچے جبکہ کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک ایک شہری زخمی ہوا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق یہ حملے عوام میں خوف پیدا کرنے کی کوشش تھے اور اس سے افغان طالبان کی دہشت گرد ذہنیت عیاں ہوتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ افغان طالبان ایک جانب عالمی سطح پر ہمدردی حاصل کرنے کے لیے خود کو متاثرہ فریق ظاہر کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب اپنے پراکسی عناصر اور ڈرونز کے ذریعے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج افغان طالبان کے عزائم اور طرز عمل سے بخوبی آگاہ ہیں۔

آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کا آپریشن “غضبُ لِلحق” دہشت گردی کے خلاف جاری رہے گا جب تک افغان طالبان افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے بنیادی خدشات دور نہیں کرتے۔

پاکستان کی مسلح افواج نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف بھرپور کارروائی جاری رکھیں گی اور پاکستان کے عوام کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جاتا رہے گا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو