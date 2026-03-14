کراچی؛ ڈمپر کی ٹکر سے خاتون سمیت 2 افراد زخمی، بے قابو ٹرالر بینک میں جا گھسا

عوام کی بڑی تعداد عید خریداری کے لیے گھروں سے باہر ہے، حکام ہیوی ٹریفک پر پابندی لگائیں، شہریوں کا مطالبہ

ویب ڈیسک March 14, 2026
پولیس ٹینکر کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا . فوٹو : فائل
کراچی:

شہر قائد میں بے لگام ٹینکرز، ٹرالرز سے ہونے والے حادثات تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ تازہ واقعات میں ڈمپر کی ٹکر سے خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہوگئے جبکہ بے قابو ٹرالر بینک میں جا گھسا۔

تفصیلات کے مطابق جوہر موڑ راشد منہاس روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہوگئے۔ واقعے کے بعد عوام کی بڑی تعداد موقع پر جمع ہوگئی اور ڈمپر کو روک لیا۔

اس حوالے سے ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ایسٹ زبیر نذیر شیخ نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پاتے ہوئے ڈرائیور کو حراست میں لے کر ڈمپر سمیت تھانے منتقل کر دیا جبکہ فوری طور پر اس بات کا تعین نہیں ہوسکا کہ زخمی ہونے والے افراد موٹر سائیکل سوار یا راہگیر ہیں تاہم پولیس اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کر رہی ہے ۔

ایدھی حکام کے مطابق جوہر موڑ کے قریب ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہونے والی خاتون کی شناخت 42 سالہ ثمرین کے نام سے کی گئی جسے فوری طبی امداد کے لیے نجی اسپتال لے جایا گیا۔

حادثے کے باعث راشد منہاس روڈ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے ، شہریوں کی بہت بڑی تعداد عیدالفطر کی خریداری کے لیے شاپنگ سینٹرز اور دیگر مارکیٹوں کا رخ کر رہی اور اس دوران شہر کی سڑکوں پر ڈمپر ، واٹر ٹینکر ، ٹریلر اور آئل ٹینکر کے بدمست ڈرائیور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں اور حادثات کا سبب بھی بن رہے ہیں ۔

انہوں نے مطالبہ کیا کہ پولیس حکام ایسی مصروف شاہراہوں اور شاپنگ ایریاز کی سڑکوں پر وقتی طور پر ہیوی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کی جائے تاکہ شہریوں کو جان لیوا خونی حادثات سے محفوظ رکھا جا سکے ۔

دوسری جانب نارتھ ناظم آباد کے علاقے کٹی پہاڑی کے قریب ایک تیز رفتار ٹرالر بے قابو ہوکر نجی بینک کی عمارت میں جا گھسا جس کے نتیجے میں ڈرائیور جاں بحق ہوگیا۔

ایس ایس ایچ او شاہد آدم کے مطابق حادثہ ٹرالر کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا جس کے بعد گاڑی بے قابو ہوکر نجی بینک کی عمارت کے اندر جا گھسی۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے کے نتیجے میں ٹرالر کا ڈرائیور موقع پر ہی دم توڑ گیا، جس کی شناخت 21 سالہ محمد احسان ولد ثنا اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔  ایدھی حکام کے مطابق متوفی کی لاش کو ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کردیا گیا جبکہ پولیس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔
