دنیا بھر میں آزادیٔ اظہارِ رائے سے متعلق قوانین پر سخت اور مؤثر عملدرآمد

پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 19 میں اظہار رائے کی حدودوقیود بالکل واضح ہیں

ویب ڈیسک March 14, 2026
facebook whatsup

 سوشل میڈیا کے بڑھتےاثرورسوخ کے پیشِ نظرمتعدد ممالک آزادیٔ اظہارِ رائے سے متعلق قوانین کے نفاذ اور عملداری میں سختی اختیار کررہے ہیں۔

بالخصوص جنگی صورتحال سے دوچار ممالک فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی روک تھام کیلئے سخت پالیسی اختیار کرتے ہیں۔

برطانوی نشریاتی ادارہ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے غیر مصدقہ معلومات یا مواد کے بارے میں عوامی وارننگ جاری کردی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، ڈرون یا میزائل کی تصاویر یا اس سے ہونے والے نقصان کی ویڈیو لگانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

خلاف ورزی کرنے والوں کو دو سال قید تک کی سزا دی جائے گی۔ دبئی میں حالیہ کشیدگی کے دوران میزائلز کی ویڈیو بنانے  کے الزام برطانوی شخص سمیت 20 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔

برطانوی نشریاتی ادارہ کو انٹرویو میں متحدہ عرب امارات کی وزیر مملکت برائے خارجہ لانا نسیبہ کا کہنا تھا کہ سائبر کرائم قوانین عوام کے  تحفظ کیلئے ہیں اوراس پرسختی سے عملدرآمد ناگزیر ہے۔

اماراتی وزیر نے کہا کہ سوشل میڈیا قوانین کی اس سے قبل بھی متعددخلاف ورزیاں ہو چکی ہیں، حالیہ صورتحال میں معلومات معتبر اور قابل اعتماد ذرائع سے حاصل کرنی چاہیئں۔

متحدہ عرب امارات  نے متعدد فرانسیسی شہریوں کو بھی قانون کی خلاف ورزی پر 48 گھنٹے  کیلئے قید رکھا ، برطانوی  نشریاتی ادارہ

اسی طرح پاکستان میں بھی آئین کے آرٹیکل 19 میں اظہار رائے کی حدودوقیود بالکل واضح ہیں، ماہرین نے کہا ہے کہ ہر شخص کو آزادیٔ رائے کا حق حاصل ہے، بشرطیکہ اس کا اظہار ملکی دفاع اور قومی سلامتی کے خلاف نہ ہو۔

پاکستان میں بھی دنیا کے دیگر ممالک کی طرح سائبر قوانین کی سخت اور مؤثر عملداری ناگزیر ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فرحانہ مقصود کے ہمایوں سعید اور پروڈکشن ٹیم پر سنگین الزامات

فرحانہ مقصود کے ہمایوں سعید اور پروڈکشن ٹیم پر سنگین الزامات

 Mar 13, 2026 10:23 PM |
فلم و ٹی وی کے نامور اداکار شجاعت ہاشمی انتقال کر گئے

فلم و ٹی وی کے نامور اداکار شجاعت ہاشمی انتقال کر گئے

 Mar 13, 2026 03:53 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی کب ہے؟ یشما گل نے حقیقت بیان کردی

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی کب ہے؟ یشما گل نے حقیقت بیان کردی

 Mar 13, 2026 02:44 PM |

متعلقہ

Express News

ایران نے ترکیہ کے بحری جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دیدی

Express News

عراق میں تباہ ہونے والا امریکی طیارہ کتنی مالیت کا تھا؟ قیمت جان کر ہوش اُڑ جائیں گے

Express News

اسرائیل کی مجتبیٰ خامنہ ای کو قتل کی دھمکی؛ مسجد الاقصیٰ میں نماز جمعہ پر بھی پابندی

Express News

ایران میں القدس ریلی؛ صدر، وزرا اور نیشنل سیکیورٹی سربراہ منظرعام پر آگئے؛ ویڈیو وائرل

Express News

خامنہ ای کی واپسی؛ ایرانی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا

Express News

ایران کی مدد روس کر رہا ہے، اس کے باوجود ایرانی حکومت جلد گر جائے گی؛ ٹرمپ کی دھمکی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو