ایران پر مودی  کا منافقانہ کردار، بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں 

مودی نے بھارت کو امریکا کے سامنے جھکانے کا کام کیا ہے، آنند بھدوریا

ویب ڈیسک March 14, 2026
یہودو ہنود کے  گٹھ جوڑ اور ناپاک کردار  پر بھارتی سیاستدانوں نے مودی کو آڑھے ہاتھوں لے لیا ہے۔

بھارتی سیاستدان  آنند بھدوریا نے خطے کے امن کو خراب کرنے پر مودی کے مکروہ کردار کو  بے نقاب کر دیا۔ بھارتی سیاستدان  آنند بھدوریا نے مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی بتائے جب  اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا تھا تو مودی کے بغیر کسی اور نے اسرائیل کا دورہ کیا۔

آنند بھدوریا نے کہا کہ مودی نے نسل کشی کرنے والے اور جنگ کے دہانے پر کھڑے ملک کا دورہ کس کے مشورے پر کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے شہادت حاصل کی مگر مودی کی طرح امریکا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔

انہوں نے کہا کہ مودی نے بھارت کو امریکا کے سامنے جھکانے کا کام کیا ہے جس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔
