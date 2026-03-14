حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

میری بیٹی چاہتی ہے کہ میں اب شادی کرلوں، پاکستانی گلوکار

ویب ڈیسک March 14, 2026
نامور پاکستانی گلوکار حسن جہانگیر نے زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھادیا۔ 

حسن جہانگیر پاکستان کے ایک لیجنڈری گلوکار ہیں، انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1986 میں کیا اور آج تقریباً 40 سال بعد بھی وہ اسی طرح مقبول اور متحرک نظر آتے ہیں۔

وہ ہمیشہ ایک راک اسٹار جیسی شخصیت کے طور پر جانے جاتے رہے ہیں اور عموماً خوش مزاج، اسٹائلش اور پُرجوش دکھائی دیتے ہیں۔

تاہم انہوں نے ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی کو نجی رکھا اور اپنے خاندان اور قریبی لوگوں کے بارے میں کم ہی بات کی۔

چند سال قبل ان کی بیٹی کی شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں، جن میں وہ اپنی زندگی کے اس خاص دن پر نہایت خوبصورت دکھائی دے رہی تھیں اور ان کے ساتھ ان کے مشہور والد حسن جہانگیر بھی موجود تھے۔

حال ہی میں حسن جہانگیر نجی ٹی وی چینل کے رمضان ٹرانسمیشن میں بطور مہمان شریک ہوئے جہاں انہوں نے پہلی بار اپنی ذاتی زندگی کے ایک بڑے دکھ کا ذکر کیا۔

انہوں نے بتایا کہ ان کی صرف ایک ہی بیٹی ہے جو ان کے لیے سب کچھ ہے۔

انہوں نے انکشاف کیا کہ تقریباً 27 سے 28 سال پہلے ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت ان کی بیٹی بہت چھوٹی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری توجہ بیٹی کی پرورش پر مرکوز کر دی اور دوبارہ شادی نہیں کی۔

انہوں نے مزید بتایا کہ اب ان کی بیٹی شادی کے بعد سوئیڈن میں رہتی ہیں اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں۔

حسن جہانگیر نے یہ بھی کہا کہ ان کی والدہ اور بہنوں نے بیٹی کی پرورش میں ان کا بہت ساتھ دیا۔

اب ان کی بیٹی خود چاہتی ہیں کہ وہ دوبارہ شادی کر لیں تاکہ وہ اکیلے نہ رہیں۔

 
انٹرٹینمنٹ

Mar 14, 2026 12:29 PM |
