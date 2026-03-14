ایران کا اسرائیل میں قیادت کے مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ

اسرائیل کی جانب سے ابھی تک ان حملوں کے دعوؤں کی مکمل تصدیق نہیں ہوئی ہے

ویب ڈیسک March 14, 2026
ایران نے آپریشن وعدۂ صادق کی 48ویں لہر میں اسرائیل میں متعدد اہم مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق پاسدارانِ انقلاب نے حملے میں صیہونی رہنماؤں کے مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔

پاسدارانِ انقلاب کے مطابق حملوں کی نئی لہر میں ڈرون اور بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے۔ کہا گیا کہ حملوں کا ہدف اسرائیلی قیادت اور حساس سیکیورٹی مراکز تھے۔

بعض سوشل میڈیا پوسٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حملے تل ابیب اور دیگر اہم مقامات کی طرف کیے گئے۔

اسرائیل کی جانب سے ابھی تک ان حملوں کے دعوؤں کی مکمل تصدیق نہیں ہوئی ہے۔
