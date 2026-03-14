لاہور: موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث گینگ گرفتار

ملزمان علی حیدر اور علی خالد بالترتیب 42 اور 26 مقدمات میں ملوث ہیں، پولیس

ویب ڈیسک March 14, 2026
facebook whatsup
لاہور:

ملت پارک پولیس نے موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث گینگ کو گرفتار کرلیا۔

پولیس کے مطابق سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزمان علی حیدر اور علی خالد کو خفیہ اطلاع پر ملت چوک قبرستان سے گرفتار کیا گیا۔ دونوں ملزمان بالترتیب 42 اور 26 مقدمات میں ملوث ہیں۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے لاہور کے مختلف علاقوں میں وارداتیں کرنے کا اعتراف کیا۔

ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ گرفتار ملزمان سے 2 پستول بمع گولیاں، 5 قیمتی موبائل فونز اور ہزاروں روپے نقدی برآمد ہوئی۔ علاوہ ازیں غالب مارکیٹ کو مطلوب ہنڈا 125 بھی پولیس نے قبضے میں لے لیا۔

ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انہیں انویسٹی گیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو