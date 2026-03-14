سلمان آغا کا وائرل رن آؤٹ: ٹریفک پولیس نے سبق آموز پیغام دے دیا

محفوظ رہنے کے لیے دوسروں پر بھروسہ کم اور خود پر اعتماد زیادہ کریں

ویب ڈیسک March 14, 2026
بنگلادیش کے خلاف میچ میں سلمان علی آغا کے متنازع رن آؤٹ کے بعد راولپنڈی ٹریفک پولیس کی پوسٹ سوشل میڈیا پر چھا گئی ہے۔

ٹریفک پولیس نے میچ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ایک دلچسپ لیکن سبق آموز پیغام دیا، جس میں احتیاط اور ذاتی ذمے داری کی اہمیت پر زور دیا گیا۔

پوسٹ میں لکھا گیا: ’’سڑک ہو یا کھیل کا میدان، محفوظ رہنے کے لیے، دوسروں پر بھروسہ کم اور خود پر اعتماد زیادہ کریں!‘‘

سب سے اہم چیز آپ کی اپنی ذمے داری اور محتاط رویہ ہے۔ راولپنڈی ٹریفک پولیس نے مزید لکھا کہ دوسروں پر مکمل انحصار کرنے کے بجائے اپنے فیصلوں پر بھروسہ کریں اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔

یہ پیغام ڈرائیونگ کے حوالے سے بھی سبق آموز قرار دیا گیا، جس میں ٹریفک قوانین کی پابندی، اردگرد کی صورتحال پر نظر رکھنا اور اپنی حفاظت کو اولین ترجیح دینا شامل ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہی رویہ نہ صرف آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔

یاد رہے کہ بنگلادیش کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ میں سلمان علی آغا 64 رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے جب بنگلادیشی کھلاڑی مہدی حسن نے انہیں رن آؤٹ کیا۔ 38.3 اوورز میں پاکستان کے 227 رنز پر تین کھلاڑی آؤٹ تھے اور محمد رضوان سلمان کے ساتھ کریز پر موجود تھے۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ محمد رضوان نے بولر کی جانب شاٹ کھیلا، گیند سلمان علی آغا سے ٹکرائی اور وہ مہدی حسن کو دینے لگے، لیکن اسپنر نے فوری گیند اٹھا کر وکٹ پر مار دی، جس کے نتیجے میں سلمان علی آغا آؤٹ ہوگئے۔

رن آؤٹ کے بعد سلمان علی آغا کا غصہ بھی واضح نظر آیا، اور پویلین واپس جاتے ہوئے انہوں نے ہیلمٹ اور گلوز اتار کر پھینک دیے اور بنگلادیشی بولر کی جانب اشارہ کرکے کچھ کہتے رہے۔
