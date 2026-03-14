منڈپ سے گینگسٹر دولہا گرفتار، دلہن کی پولیس سے رو رو کر شادی مکمل کرنے کی دہائیاں

ملزم کیخلاف سنگین نوعیت کے 35 مقدمات درج ہیں، پولیس

ویب ڈیسک March 14, 2026
بھارت کے شہر بھوپال میں ایک شادی کے موقع پر پولیس نے دولہا کو منڈپ سے گرفتار کر لیا جس سے شادی کی تقریب میں افراتفری مچ گئی۔

دلہا آکاش عرف بھورا ہڈی مبینہ طور پر ایک جرائم پیشہ گینگ کا سربراہ ہے جس کے خلاف متعدد اغوا برائے تاون سمیت سنگین الزامات کے 35 مقدمات درج ہیں۔

دلہن پولیس کے سامنے روتے ہوئے اپیل کرتی رہی کہ کم از کم دو گھنٹے کے لیے دولہا کو چھوڑ دیا جائے تاکہ شادی کے رسومات مکمل ہو سکیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق گرفتاری کے چند گھنٹوں بعد دلہن سیما مہندی اور ہلدی لگے ہاتھوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچی اور پولیس افسران سے التجا کی کہ اسے اس جرم کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور شادی کے مہمان اس کے گھر میں انتظار کر رہے ہیں۔

دلہن نے یہ بھی کہا کہ پولیس تحویل میں ہی شادی کی رسم ادا کرنے دی جائے تاہم پولیس نے دلہن کی درخواست مسترد کر دی اور دولہا کو فوری طور پر گرفتار کرکے لے گئی۔

پولیس کے مطابق دولہا کے پانچ ساتھیوں کو بھی شادی کی تقریب سے گرفتار کیا گیا، تمام ملزمان کو عدالت سے ریمانڈ حاصل کرلیا گیا ہے۔
