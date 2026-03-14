بالی ووڈ اداکار انیل کپور نے بھارت کی پروپیگنڈہ فلم ’دھرندھر 2‘ میں کیمیو کرنے سے انکار کردیا تھا جسے انہوں نے اپنا نقصان قرار دیا۔
بالی ووڈ کے سینئر اداکار انیل کپور نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے لیاری کے کینگ وار پر مبنی فلم ’دھرندھر‘ کے سیکوئل میں مختصر کردار کی پیشکش کی گئی تھی، جس کے لیے انہوں نے انکار کردیا تھا۔
بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے 69 سالہ اداکار نے بتایا کہ فلم ساز ادیتہ دھر نے انہیں اس فلم کے سیکوئل میں ایک کیمیو کردار کی پیشکش کی تھی اور انہیں یہ پیشکش پسند آئی تھی مگر وقت کی کمی کے باعث وہ اس کا حصہ نہیں بن سکے۔
ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ آدتیہ دھر میرے پاس دھرندھر 2 کے لیے آئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں فلم میں ایک چھوٹا سا کیمیو کروں۔
انہوں نے بتایا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، اس کی وجہ میری پیشہ ورانہ دیانت داری اور وعدوں کی پابندی ہے اور یہ بہت اہم ہے، صرف ٹیلنٹ ہی آپ کو کامیاب نہیں بناتا۔
اداکار کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت اپنی تاریخیں پہلے ہی ایک اور فلم ساز کو دے چکے تھے، اس لیے انہوں نے اسی وعدے کو نبھانا مناسب سمجھا کیوں کہ وہ فلم ریلیز کر رہے ہیں اور یہ ایک شاندار فلم ہے، یہ میرا نقصان ہے، لیکن کوئی بات نہیں، امید ہے کہ ہم مستقبل میں ساتھ کام کریں گے۔
ان کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔
بعض مداحوں کا خیال ہے کہ شاید انہیں سیکوئل میں پراسرار کردار بڑے صاحب ادا کرنے کی پیشکش کی گئی تھی۔
دوسری جانب یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ یہ کردار عمران ہاشمی ادا کر سکتے ہیں، تاہم فلم سازوں کی جانب سے اس بارے میں کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔