اسلام آباد ایئرپورٹ سے پروازوں کے لیے نیا نوٹم جاری

لاہور فلائٹ انفارمیشن ریجن کے 6 سیکٹرز کو  16 مارچ کے دن عارضی بند رکھنے کا فیصلہ

ویب ڈیسک March 14, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے پروازوں کے لیے نیا نوٹم جاری کردیا۔

لاہور فلائٹ انفارمیشن ریجن کے 6 سیکٹرز کو  16 مارچ کے دن عارضی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔  اس دوران کمرشل پروازوں کی اسلام آباد ایئر پورٹ پر لینڈنگ اور ٹیک آف کی اجازت نہیں ہوگی۔

16 مارچ کو صبح ساڑھے 8 تا صبح ساڑھے 10 بجے کے دوران اسلام آباد ایئرپورٹ پر طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف نہیں ہوگا۔

اس دوران فضا میں موجود پروازوں کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے لیے انتظار کرنا ہوگا، طیاروں کے کپتانوں کو اضافی فیول لازمی رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

انیل کپور نے فلم 'دھرندھر 2' نہ کرنے کی وجہ بتادی

Mar 14, 2026 02:29 PM |
بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

 Mar 14, 2026 01:17 PM |
حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

Mar 14, 2026 12:29 PM |

متعلقہ

Express News

لکی مروت میں سی ٹی ڈی کا آپریشن، 6 خوارج ہلاک

Express News

فیکٹ چیک: پاکستان نے ڈرون حملے سے متعلق افغان طالبان کے دعوؤں کا کچا چٹھا کھول دیا

Express News

اسلام آباد کی فضائی حدود بند ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں، ایئرپورٹ اتھارٹی

Express News

پاکستان سے مشرق وسطیٰ کیلئے پروازیں بدستور معطل، 72 پروازیں منسوخ

Express News

کوئٹہ کے مضافات میں ڈرون حملہ، دو معصوم بچے زخمی

Express News

اسلام آباد، راولپنڈی میں خوفناک دھماکے کی آواز، فلائٹ آپریشن کچھ دیر کیلئے معطل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو