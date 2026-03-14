پشاور: کوہستان کرپشن اسکینڈل کیس میں ایک نئی پیشرفت سامنے آئی ہے۔
تفصیلات کے مطابق پشاور کی احتساب عدالت نے کوہستان کرپشن کیس کی سماعت کی، اسپیشل پراسیکوٹر نیب حبیب اللہ بیگ پیش ہوئے،
عدالت نے اسکینڈل میں نامزد چھ ملزمان اور دو بے نامی داروں کے اثاثے منجمند کرنے کی توثیق کر دی۔ ملزمان میں محمد ایاز ، دوراج خان ، محبوب الرحمان ، طاہر تنویر، ضمیر مراد اور ظہور احمد شامل ہیں۔
بے نامی دار عاطف اقبال اور یاسر تنویر کے اثاثے بھی منجمد کیے گئے ہیں۔
اسپیشل پراسیکیوٹر نے بتایا کہ ظہور اور یاسر تنویر بینک ملازمین ہیں، ملزمان کے نام پر غیر منقولہ اثاثے نکل آئے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ ڈی جی نیب نے 24 فروری کو ملزمان اور بے نامی داروں کے اثاثے منجمد کرنے کے احکامات دیے تھے۔
عدالت نے نیب کی درخواست منظور کرتے ہوئے اثاثے منجمد کرنے کے توثیق کردی۔