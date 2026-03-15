مائیگرین کے درد سے فوری آرام، ماہرین نے آئس کیوب کے ذریعے آسان طریقہ بتادیا

آئس کیوبز اس درد میں فوری سکون فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتے ہیں

ویب ڈیسک March 15, 2026
facebook whatsup

مائیگرین کو عام طور پر آدھے سر کا درد یا دردِ شقیقہ کہا جاتا ہے، تاہم یہ ضروری نہیں کہ یہ درد صرف سر کے ایک حصے تک محدود رہے۔

ماہرین کے مطابق وقفے وقفے سے ہونے والا شدید سر درد بھی مائیگرین کی ایک شکل ہو سکتا ہے۔ اکثر اوقات اس مرض کی بروقت تشخیص نہیں ہو پاتی، جس کے باعث متاثرہ افراد مناسب علاج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مائیگرین کی علامات واضح ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔

ماہرِ صحت نے مائیگرین کے درد سے فوری آرام کے لیے ایک سادہ گھریلو طریقہ بتایا۔ ان کے مطابق آئس کیوبز اس درد میں فوری سکون فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتے ہیں۔

ماہر صحت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد دو آئس کیوبز لے کر انہیں کچھ دیر کےلیے کانوں کی لو کے پیچھے رکھیں۔ ان کے بقول یہ ایک مؤثر پریشر پوائنٹ ہے جہاں ٹھنڈک پہنچنے سے درد میں نمایاں کمی آسکتی ہے۔

انہوں نے مزید بتایا کہ تیسرا اہم پریشر پوائنٹ سر کے پچھلے حصے یعنی گدی پر ہوتا ہے۔ اگر اس مقام پر بھی ایک آئس کیوب چند لمحوں کے لیے رکھ دی جائے تو مائیگرین کے درد میں فوری آرام مل سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طریقے سے بعض اوقات درد اس قدر کم ہوجاتا ہے کہ مریض کو دوا لینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔

ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ مائیگرین کے پیچھے جینیاتی عوامل کے ساتھ ساتھ دیگر وجوہات بھی کارفرما ہوسکتی ہیں۔ بعض غذائیں جیسے پنیر، چاکلیٹ، کیفین والے مشروبات اور دیگر مخصوص اشیا بعض افراد میں اس درد کو بڑھا سکتی ہیں۔ ہر مریض میں مائیگرین کی وجہ مختلف ہوسکتی ہے۔

ماہرین کے مطابق خواتین میں مائیگرین کا مسئلہ نسبتاً زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ غذائی عادات کے علاوہ شدید تھکاوٹ، ذہنی دباؤ اور موسمی تبدیلیاں بھی اس درد کو بڑھانے کا باعث بن سکتی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

Mar 14, 2026 02:29 PM |
بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

 Mar 14, 2026 01:17 PM |
حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

Mar 14, 2026 12:29 PM |

متعلقہ

Express News

سلمان علی آغا کو تنبیہ، بڑی مشکل میں پھنس گئے

Express News

راولپنڈی میں شوہر سے ناراضی پر والد کے گھر پر بیٹھی لڑکی کو بھائی نے فائرنگ کر کے قتل کردیا

Express News

سلمان آغا کا وائرل رن آؤٹ: ٹریفک پولیس نے سبق آموز پیغام دے دیا

Express News

عام درد کش ادویات کے استعمال سے متعلق خطرناک انکشاف

Express News

فیکٹ چیک: پاکستان نے ڈرون حملے سے متعلق افغان طالبان کے دعوؤں کا کچا چٹھا کھول دیا

Express News

زمبابوے کے اہم کھلاڑی پی ایس ایل چھوڑ کر آئی پی ایل سے منسلک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو