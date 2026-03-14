کراچی:
نارتھ ناظم آباد کے علاقے پہاڑ گنج چورنگی کے قریب پولیس اہلکار نے ذاتی چپقلش کی بنیاد پر ایک شہری کو فائرنگ کرکے قتل کردیا۔
پولیس کے مطابق نارتھ ناظم آباد پہاڑ گنج چورنگی صدیق اکبر مسجد کے قریب فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہوگیا، جنہیں تشویش ناک حالت میں چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔
ایس ایچ او شارع نور جہاں سرفراز کمانڈو نے بتایا کہ مقتول کی شناخت 35 سالہ فضل رحمان ولد عبدالقیوم کے نام سے ہوئی جبکہ پولیس نے قتل میں ملوث ملزم رضوان عمران کو اسلحہ سمیت گرفتار کرلیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مقتول اور ملزم نارتھ ناظم آباد بلاک کیو پہاڑ گنج کے رہائشی تھے اور ان میں گزشتہ ایک سال سے چپقلش چل رہی تھی اور ہفتے کی صبح بھی دونوں میں کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی تھی جس پر ملزم رضوان نے فضل رحمان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہوگئے۔
ترجمان ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نے بتایا کہ گرفتار ملزم پولیس اہلکار اور شارع نور جہاں تھانے میں تعینات ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے ذاتی عناد اور دشمنی کی بنیاد پر قتل کیا ہے تاہم پولیس نے قاتل اہلکار کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا۔