پاکستانی مڈل آرڈر بیٹسمین سلمان علی آغا کو بنگلا دیش کے خلاف دوسرے ایک روزہ میچ میں آسی سی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر باقاعدہ تنبیہ کر دی۔
ڈھاکا میں کھیلے گئے ایک روزہ سیریز کے دوسرے میچ میں سلمان علی آغا کو ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.2 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا۔
سلمان آغا کو تنبیہ کے ساتھ ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا، یہ 24 ماہ کے دورانیے میں ان کی پہلی خلاف ورزی تھی۔
خلاف ورزی کا یہ واقعہ پاکستان کی اننگز کے 39 ویں اوور میں پیش آیا جب وہ رن آؤٹ ہوئے اور انہوں نے اپنے گلووز اور ہیلمیٹ نامناسب انداز میں گراؤنڈ پر پھینکے۔
سلمان آغا کو لیول 1 خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا جس کی کم از کم سزا آفیشل تنبیہ اور زیادہ سے زیادہ سزا میچ فیس کا 50 فی صد جرمانہ اور ایک یا دو ڈی میرٹ پوائٹس ہیں۔