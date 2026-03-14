سلمان علی آغا کو تنبیہ، بڑی مشکل میں پھنس گئے

سلمان علی آغا کو ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.2 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا

ویب ڈیسک March 14, 2026
پاکستانی مڈل آرڈر بیٹسمین سلمان علی آغا کو بنگلا دیش کے خلاف دوسرے ایک روزہ میچ میں آسی سی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر باقاعدہ تنبیہ کر دی۔

ڈھاکا میں کھیلے گئے ایک روزہ سیریز کے دوسرے میچ میں سلمان علی آغا کو ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.2 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا۔

سلمان آغا کو تنبیہ کے ساتھ ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا، یہ 24 ماہ کے دورانیے میں ان کی پہلی خلاف ورزی تھی۔

خلاف ورزی کا یہ واقعہ پاکستان کی اننگز کے 39 ویں اوور میں پیش آیا جب وہ رن آؤٹ ہوئے اور انہوں نے اپنے گلووز اور ہیلمیٹ نامناسب انداز میں گراؤنڈ پر پھینکے۔

سلمان آغا کو لیول 1 خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا جس کی کم از کم سزا آفیشل تنبیہ اور زیادہ سے زیادہ سزا میچ فیس کا 50 فی صد جرمانہ اور ایک یا دو ڈی میرٹ پوائٹس ہیں۔
انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

