لاہور:
ڈیفنس اے میں ڈکیتی کی بڑی واردات پیش آئی جہاں ڈاکوؤں نے 19 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا، نقدی اور قیمتی سامان لوٹ لیا، جس کا مقدمہ درج کرلیا گیا۔
پولیس کے مطابق لاہور کے علاقے ڈیفنس اے میں ڈکیتی کی بڑی واردات پیش آئی ہے اور پولیس نے متاثرہ شہری عامر سعید کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
ایف آئی آر کے مطابق واردات اس وقت ہوئی جب گھر کے مکین سحری کر کے گھر واپس آئے، واپسی پر گاڑی میں سوار چار ملزمان موقع دیکھ کر گھر کے اندر داخل ہوئے اور اہل خانہ کو ٹی وی لاؤنج میں یرغمال بنا لیا۔
مقدمے میں بتایا گیا کہ ملزمان نے گھر سے 200 تولے سونا، ایک کروڑ 25 لاکھ روپے مالیت کے ڈائمنڈ جیولری، تقریباً 10 کروڑ روپے مالیت کا قیمتی سامان لوٹ لیا۔
ایف آئی آر میں بتایا گیا کہ گھر کی دوسری منزل سے 3 کروڑ روپے مالیت کا سونا، غیر ملکی کرنسی بھی لوٹ لی گئی۔
ایف آئی آر کے مطابق ملزمان صبح 4 بج کر 22 منٹ پر گھر میں داخل ہوئے، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔
مزید بتایا گیا کہ ڈاکو مجموعی طور پر تقریباً 19 کروڑ 4 لاکھ 35ہزار روپے مالیت کا سونا، نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔