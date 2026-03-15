ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ ملکہ بھنورے پانی کے اندر ایک ہفتے تک سانس لے سکتی ہے۔
یہ حیران کن دریافت اکالوجسٹ سبرینا رونڈو کو حادثاتی طور پر اس وقت کی جب انہوں نے ایک ریفریجریٹر میں جمے برتن میں چار ملکاؤں کو دیکھا۔
انہیں یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ چاروں ملکائیں زندہ تھیں۔
یہ ملکائیں ’ڈایاپاز‘ کی کیفیت میں جس میں موسمِ سرما میں ہائبرنیشن جیسی حالت طاری ہوجاتی ہے۔ جب برف پگھلتی ہے اور شدید بارش زمین کو پانی سے بھر دیتی ہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھنورے ڈوب جاتے ہیں۔
تاہم، سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ یہ مکھیاں سیلابی میدان میں ڈوب کر ایک ہفتے تک زندہ رہ سکتی ہیں۔
یونیورسٹی آف اوٹاوا کے پروفیسر چارلس اینٹنی ڈاروے کا کہنا تھا کہ یہ تحقیق ان کی شریک مصنفہ سبرینا رونڈو کے ساتھ ایک بحث کی وجہ سے شروع ہوئی۔
انہوں نے بتایا کہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ ملکائیں پانی میں ایک ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزار سکتی ہیں۔