کراچی:
صدر مملکت آصف علی زرداری اور متحدہ قومی موومنٹ (ایم کیو ایم) پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے گورنر سندھ کی تبدیلی سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا اور تمام مسائل بات چیت کے ذریعے طے کرنے پر اتفاق کیا گیا۔
ایکسپریس نیوز کو پی پی پی ذرائع نے بتایا کہ بلاول ہاؤس کراچی میں اہم غیر رسمی سیاسی بیٹھک ہو ئی جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ملاقات کی، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر بھی موجود تھے۔
ذرائع پی پی پی نے بتایا کہ ملاقات میں سیاسی صورت حال، ترقیاقی منصوبوں، پی پی پی اور ایم کیو ایم کے درمیان سیاسی تعلقات، گورنر سندھ کی تبدیلی اور دیگر امور پر غور کیا گیا اور تمام امور بات چیت سے طے کرنے پر اتفاق ہوا۔
مزید بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیوایم پاکستان میں ورکنگ ریلشن شپ جاری رکھنے اور مزید ملاقاتوں پر اتفاق کیا گیا اور صوبے میں عوامی مسائل کے حل کے لیے مزید رابطے جاری رکھے جائیں گے۔