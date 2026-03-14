گورنر سندھ کی تبدیلی کے بعد ایم کیو ایم سربراہ کی صدر آصف زرداری سے ملاقات

صدر مملکت سے ایم کیو ایم سربراہ کی ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، محسن نقوی اور دیگر بھی موجود تھے، ذرائع

محمد سلیم جھنڈیر March 14, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

صدر مملکت آصف علی زرداری اور متحدہ قومی موومنٹ (ایم کیو ایم) پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے گورنر سندھ کی تبدیلی سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا اور تمام مسائل بات چیت کے ذریعے طے کرنے پر اتفاق کیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کو پی پی پی ذرائع نے بتایا کہ بلاول ہاؤس کراچی میں اہم غیر رسمی سیاسی بیٹھک ہو ئی جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ملاقات کی، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر بھی موجود تھے۔

ذرائع پی پی پی نے بتایا کہ ملاقات میں سیاسی صورت حال، ترقیاقی منصوبوں، پی پی پی اور ایم کیو ایم کے درمیان سیاسی  تعلقات، گورنر سندھ کی تبدیلی اور دیگر امور پر غور کیا گیا اور تمام امور بات چیت سے طے کرنے پر اتفاق ہوا۔

مزید بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیوایم پاکستان میں ورکنگ ریلشن شپ جاری رکھنے اور مزید ملاقاتوں پر اتفاق کیا گیا اور صوبے میں عوامی مسائل کے حل کے لیے مزید رابطے جاری رکھے جائیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

Mar 14, 2026 02:29 PM |
بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

 Mar 14, 2026 01:17 PM |
حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

Mar 14, 2026 12:29 PM |

متعلقہ

Express News

حکومت سندھ کا 23 مارچ کو عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفکیشن جاری

Express News

امریکا ویتنام کی طرح ایران میں پھنس سکتا ہے، سابق سیکریٹری خارجہ

Express News

لاہور کے ایک گھر میں سحری کے وقت 19 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ڈکیتی

Express News

Express News

کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں اضافے کا امکان

Express News

لاہور؛ ڈیفنس میں بڑی ڈکیتی، 19 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا، نقدی لوٹ لیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو