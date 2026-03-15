پیغام ماضی، تحریک پاکستان سے حقیقی آزادی تک

قائد اعظم  کراچی میں سندھ مدرستہ السلام  آیا  کرتے تھے جہاں وہ لیکچر دیتے

ویب ڈیسک March 15, 2026
facebook whatsup

انگریزوں اور ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ دیکھنے کے بعد قائد اعظم نے ایک علیحدہ ریاست کی تحریک شروع کی۔

قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسلمان علیحدہ قوم ہیں ، جن کا رنگ، نسل اور تہذیب ہندوؤں سے جدا ہے

قرارداد پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر سید حسن رضوی کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کہتے تھے کہ اس وقت ہم انگریزوں کے غلام ہیں، انگریز جانے والے ہیں اور ہم آزاد ہونے والے ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان نہ بنایا تو ہم انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہو جائیں گے۔

ڈاکٹر سید حسن رضوی نے کہا کہ ہندو ہمارے بدترین دشمن ہیں، مسلمان اکثریت علاقے ہیں ان کو ملا کر ایک الگ ملک بنایا جائے، یہ بالکل الگ ملک ہونا چاہئے جس کا نام پاکستان ہو۔

انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم کراچی میں سندھ مدرستہ السلام آیا کرتے تھے جہاں وہ لیکچر دیتے، قائد یہاں انگریزی میں نعرے لگواتے تھے جن کا ترجمہ ہمارے پرنسپل کرتے تھے۔

انہوں نے مزید بتایا کہ قائد اعظم کے جانے کے بعد ٹرک آتے تھے جن میں تمام لڑکے سوار ہو جاتے۔ یہ ٹرک پورے کراچی کے چکر لگاتے اور نوجوان قائد اعظم کے ہی نعروں کو دہراتے۔

نعرے یہی ہوتے تھے، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد اور بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

انیل کپور نے فلم 'دھرندھر 2' نہ کرنے کی وجہ بتادی

Mar 14, 2026 02:29 PM |
بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

 Mar 14, 2026 01:17 PM |
حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

Mar 14, 2026 12:29 PM |

متعلقہ

Express News

حکومت سندھ کا 23 مارچ کو عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفکیشن جاری

Express News

امریکا ویتنام کی طرح ایران میں پھنس سکتا ہے، سابق سیکریٹری خارجہ

Express News

لاہور کے ایک گھر میں سحری کے وقت 19 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ڈکیتی

Express News

گورنر سندھ کی تبدیلی کے بعد ایم کیو ایم سربراہ کی صدر آصف زرداری سے ملاقات

Express News

کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں اضافے کا امکان

Express News

لاہور؛ ڈیفنس میں بڑی ڈکیتی، 19 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا، نقدی لوٹ لیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو