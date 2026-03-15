افغان طالبان کے نئے فوجداری قوانین، جبر اور مظالم کی منظوری

 طالبان قوانین کا اصل مقصد خواتین اور اختلاف رائے رکھنے والوں کو مکمل طور پر خاموش کرانا ہے

ویب ڈیسک March 15, 2026
facebook whatsup

افغان طالبان رجیم کی صنفی امتیازی پالیسیوں اور سخت پابندیوں نے افغان معاشرے کو گھٹن زدہ بنا دیا ہے.

ایمنسٹی انٹرنیشنل  کے مطابق افغانستان میں خواتین، اقلیتیں اور مخالفین شدید خطرات سے دوچار ہیں. افغان طالبان کے نام نہاد فوجداری ضابطہ نے صنف، مذہب اور سماجی حیثیت کی بنیاد پر امتیاز اور ظلم کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا۔

طالبان رجیم کے نئے قوانین مذہبی اقلیتوں اور اختلاف رائے رکھنے والوں کیخلاف امتیازی سزاؤں کو باقاعدہ قانونی جواز دیتے ہیں۔ فوجداری ضابطہ میں طالبان قیادت پر تنقید کو بھی جرم قرار دے دیا گیا۔

نام نہاد فوجداری قوانین نے خواتین کے خلاف تشدد اور امتیاز کو قانونی شکل دے کر انہیں سماجی زندگی سے بے دخل کرنے کی راہ ہموار کی۔

ماہرین کے مطابق طالبان کے نام نہاد فوجداری قوانین دراصل ریاستی سطح پر امتیاز اور جبر کو قانونی شکل دینے کی کوشش ہیں۔

افغان طالبان کی پالیسیاں افغانستان کو انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزیوں کی طرف دھکیل رہی ہیں۔

facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

انیل کپور نے فلم 'دھرندھر 2' نہ کرنے کی وجہ بتادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو