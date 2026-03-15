ایران نے بھارت کے دو بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی

ویب ڈیسک March 15, 2026
ایران نے خلیج میں کشیدگی کے باوجود بھارت کے دو بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔

غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ان جہازوں پر تقریباً 92 ہزار ٹن مائع گیس (ایل پی جی) لدی ہوئی ہے۔

رپورٹس کے مطابق اس سے قبل ایران نے ترکیہ کے ایک بحری جہاز کو بھی اسی راستے سے گزرنے کی اجازت دے چکا ہے۔

ترکیہ کے جہاز کو اجازت ملنے کے بعد فرانس اور اٹلی نے بھی اپنے جہازوں کو خلیج سے محفوظ نکالنے کے لیے ایران سے براہ راست رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز عالمی تجارت اور تیل و گیس کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمندری راستہ ہے، جہاں حالیہ کشیدگی کے باعث عالمی مارکیٹ میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔
انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

