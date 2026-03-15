فزا علی کا ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے وائرل تنازع پر وضاحتی بیان سامنے آگیا

لوگ میرے شو میں آ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، میزبان

ویب ڈیسک March 15, 2026
اداکارہ فضا علی نے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ ہونے والے حالیہ وائرل تنازع پر خاموشی توڑتے ہوئے اپنا موقف پیش کردیا۔

یہ تنازع رمضان کے پہلے ہفتے میں اُس وقت سامنے آیا جب ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے فزا علی کی رمضان ٹرانسمیشن میں آ کر اپنی ازدواجی زندگی کے مسائل کا ذکر کیا۔ اس دوران پروگرام میں ہونے والی گفتگو اور صورتحال سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگئی۔ بہت سے صارفین نے فزا علی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ انہوں نے کسی کی ذاتی زندگی کے مسائل کو موضوع بنا کر اسے ڈرامائی انداز میں پیش کیا۔

اس معاملے پر حال ہی میں فزا علی نے اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں وضاحت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ میرے شو میں آ کر دل کی بات کرتے ہیں۔ وہ بلا جھجھک اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے میں ان کے خاندان کا حصہ ہوں اور مجھے یہ بات بہت پسند ہے۔

ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے دفاع میں بات کرتے ہوئے فزا علی نے مزید کہا کہ گھر میں میاں بیوی کے درمیان دوستانہ ماحول ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شوہر کے کندھے پر سر رکھ لے یا ہاتھ پکڑ لے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے، اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شوہر کسی اور عورت کے ساتھ گھومنے کے بجائے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے تو اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دینا چاہیے۔

تاہم پروگرام میں موجود دیگر مہمانوں نے فزا علی کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خاندان کے ساتھ بیٹھنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
 
انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

Mar 14, 2026 02:29 PM |
بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

 Mar 14, 2026 01:17 PM |

Express News

انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

Express News

بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

Express News

حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

Express News

دانیہ شاہ کے شوہر حکیم شہزاد نے نویں جماعت کی طالبہ سے پانچویں شادی کرلی

Express News

کیا نینا گپتا 66 سال کی عمر میں حاملہ ہیں؟ اداکارہ کا قیاس آرائیوں پر دلچسپ ردعمل

Express News

فرحانہ مقصود کے ہمایوں سعید اور پروڈکشن ٹیم پر سنگین الزامات

