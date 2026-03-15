ڈی آئی خان؛ رات گئے پولیس چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کا بھاری ہتھیاروں سے حملہ، اہلکار زخمی

پولیس کے جوابی وار سے دہشتگرد فرار ہونے پر مجبور ہوگئے

ویب ڈیسک March 15, 2026
فوٹو: فائل

ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم مسلح دہشت گردوں کی جانب سے رات کی تاریکی میں پولیس چیک پوسٹ کھتی پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا، جس میں ایک اہلکار زخمی ہوگیا۔

پولیس نے کوئیک رسپانس دیتے ہوئے بھرپور جواب دیا اور دہشت گردوں کے عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے حملہ کے پسپا کر دیا۔

پولیس کے جوابی وار سے دہشتگرد فرار ہونے پر مجبور ہوگئے جبکہ دہشت گردوں کے حملے میں ایک پولیس کانسٹیبل زخمی ہوا۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس پی سٹی ڈویژن مرتضٰی خان بنگش کی قیادت میں ڈیرہ پولیس اور سی ٹی ڈی کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔

زخمی کانسٹیبل کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا اور علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا جبکہ دہشت گردوں کی جانب سے پھینکے گئے دستی بموں اور بارودی مواد کو بی ڈی یو ٹیم نے ناکارہ بنایا۔
