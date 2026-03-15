ڈھاکا:
ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں بنگلادیش کی پاکستان کیخلاف بیتنگ جاری ہے۔
میرپور ڈھاکا میں کھیلے جارہے میچ میں پاکستان نے بنگلا دیش کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان ٹیم میں آج کے میچ کیلئے تین تبدیلیاں کی گئی ہیں۔
پاکستان کی طرف سے غازی غوری اور سعد مسعود اپنا ڈیبیو میچ کھیل رہے ہیں۔ حسین طلعت انجری کی وجہ سے باہر ہوگئے ہیں جبکہ شمائل حسین کو بھی آج کے میچ میں ڈراپ کردیا گیا ہے، ابرار احمد کو محمد وسیم کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
یاد رہے کہ سیریز میں دونوں ٹیمیں ایک ایک میچ جیت چکی ہیں۔ دونوں ٹیمیں آج کا میچ جیت کر سیریز اپنے نام کرنے کیلئے بھرپور کوشش کرتی نظر آئیں گی۔