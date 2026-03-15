تیسرا ون ڈے: بنگلا دیش کی پاکستان کیخلاف بیٹنگ جاری

آج کے میچ میں پاکستان ٹیم میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں

ویب ڈیسک March 15, 2026
facebook whatsup
ڈھاکا:

ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں بنگلادیش کی پاکستان کیخلاف بیتنگ جاری ہے۔

میرپور ڈھاکا میں کھیلے جارہے میچ میں پاکستان نے بنگلا دیش کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان ٹیم میں آج کے میچ کیلئے تین تبدیلیاں کی گئی ہیں۔

پاکستان کی طرف سے غازی غوری اور سعد مسعود اپنا ڈیبیو میچ کھیل رہے ہیں۔ حسین طلعت انجری کی وجہ سے باہر ہوگئے ہیں جبکہ شمائل حسین کو بھی آج کے میچ میں ڈراپ کردیا گیا ہے، ابرار احمد کو محمد وسیم کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

یاد رہے کہ سیریز میں دونوں ٹیمیں ایک ایک میچ جیت چکی ہیں۔ دونوں ٹیمیں آج کا میچ جیت کر سیریز اپنے نام کرنے کیلئے بھرپور کوشش کرتی نظر آئیں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے اعلان کے بعد رجب بٹ اور ایمان فاطمہ میں صلح کی کوششیں شروع

طلاق کے اعلان کے بعد رجب بٹ اور ایمان فاطمہ میں صلح کی کوششیں شروع

 Mar 15, 2026 01:33 PM |
فزا علی کا ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے وائرل تنازع پر وضاحتی بیان سامنے آگیا

فزا علی کا ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے وائرل تنازع پر وضاحتی بیان سامنے آگیا

 Mar 15, 2026 12:37 PM |
انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

Mar 14, 2026 02:29 PM |

متعلقہ

Express News

سلمان علی آغا کو تنبیہ، بڑی مشکل میں پھنس گئے

Express News

ایشیا ریجنل کوالیفائنگ ایونٹ کیلیے پاکستان کے بوائز و گرلز اسکواڈز کا اعلان

Express News

بنگلادیش کیخلاف متنازع رن آؤٹ پر سلمان آغا کا رد عمل سامنے آگیا

Express News

سلمان آغا کا وائرل رن آؤٹ: ٹریفک پولیس نے سبق آموز پیغام دے دیا

Express News

پی ایس ایل فرنچائز راولپنڈی کے اہم فاسٹ بولر زخمی، ایونٹ میں شرکت مشکوک

Express News

ٹیم کا انتخاب سلیکشن کمیٹی، کوچ اور کپتان کی مشاورت سے ہوتا ہے، عاقب جاوید

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو