جنید صفدر کے ویانا جانے کی خبریں، ترجمان شریف فیملی کا مؤقف سامنے آگیا

ترجمان شریف فیملی کے مطابق سوشل میڈیا اور بعض حلقوں میں پھیلائی جانے والی یہ خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں

ویب ڈیسک March 15, 2026
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کے ویانا جانے سے متعلق گردش کرنے والی خبروں پر شریف فیملی کے ترجمان کا مؤقف سامنے آ گیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق  سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ گردش کر رہا تھا کہ ایک سرکاری یا وی آئی پی طیارہ ویانا گیا ہے اور اسے جنید صفدر کے سفر یا ہنی مون سے جوڑا جا رہا تھا، جس پر اب شریف خاندان نے باضابطہ تردید کر دی ہے۔

ترجمان شریف فیملی کے مطابق سوشل میڈیا اور بعض حلقوں میں پھیلائی جانے والی یہ خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جنید صفدر پاکستان میں رائیونڈ میں موجود ہیں اور ان کے ویانا جانے یا کسی خصوصی طیارے کے ذریعے یورپ سفر کی اطلاعات درست نہیں۔

ترجمان نے مزید کہا کہ اس حوالے سے پھیلائی جانے والی افواہیں سیاسی مقاصد کے تحت چلائی جا رہی ہیں، اور شریف خاندان ایسے دعوؤں کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
طلاق کے اعلان کے بعد رجب بٹ اور ایمان فاطمہ میں صلح کی کوششیں شروع

فزا علی کا ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے وائرل تنازع پر وضاحتی بیان سامنے آگیا

انیل کپور نے فلم 'دھرندھر 2' نہ کرنے کی وجہ بتادی

