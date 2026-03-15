امریکا اور اسرائیل خطے کے ممالک کو ایرانی ڈرون کی نقل ڈرون کے ذریعے نشانہ بنا رہے ہیں، ایران

ایرانی ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکا اور اسرائیل خطے کے ممالک کو ایرانی شاہد ڈرون کی نقل ’’لوکس‘‘ ڈرون کے ذریعے نشانہ بنا رہے ہیں۔
ترجمان کے مطابق امریکا اور اسرائیل فالس فلیگ آپریشن کر کے ان حملوں کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا رہے ہیں۔
ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکا اور اسرائیل جان بوجھ کر شاہد ڈرون کی نقل کو مشرق وسطیٰ کے ممالک کی شہری آبادی پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس کا الزام ایران پر لگایا جا سکے۔
ترجمان نے بتایا کہ ترکی، کویت اور عراق کے بعض مقامات پر ہونے والے ڈرون حملوں کو بھی جان بوجھ کر ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔