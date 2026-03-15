امریکا اور اسرائیل خطے کے ممالک کو ایرانی ڈرون کی نقل ڈرون کے ذریعے نشانہ بنا رہے ہیں، ایران

امریکا اور اسرائیل فالس فلیگ آپریشن کر کے حملوں کا ذمےدار ایران کو ٹھہرا رہےہیں،ترجمان ایرانی ختم الانبیاء ہیڈکوارٹر

ویب ڈیسک March 15, 2026
facebook whatsup

ایرانی ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکا اور اسرائیل خطے کے ممالک کو ایرانی شاہد ڈرون کی نقل ’’لوکس‘‘ ڈرون کے ذریعے نشانہ بنا رہے ہیں۔

ترجمان کے مطابق امریکا اور اسرائیل فالس فلیگ آپریشن کر کے ان حملوں کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا رہے ہیں۔

ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکا اور اسرائیل جان بوجھ کر شاہد ڈرون کی نقل کو مشرق وسطیٰ کے ممالک کی شہری آبادی پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس کا الزام ایران پر لگایا جا سکے۔

ترجمان نے بتایا کہ ترکی، کویت اور عراق کے بعض مقامات پر ہونے والے ڈرون حملوں کو بھی جان بوجھ کر ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو