سی ٹی ڈی کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، کالعدم دہشت گرد تنظیم کا دہشت گرد گرفتار

سی ٹی ڈی کے کاؤنٹرٹیرازم ڈیپارٹمنٹ نےحساس ادارے کے ہمراہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئےسی ٹی ڈی کی ریڈ بک میں شامل کالعدم دہشت گرد تنظیم بی ایل ایف کے دہشت گرد کوگرفتارکرکے اس کے قبضے سے اسلحہ برآمد کرلیا۔
تفصیلات کےمطابق گرفتار ملزم امجد ولد گہرام جعفر ایکسپریس ٹرین حملےمیں ہلاک ہونے والے ملزم ظفرعرف ماما کا ساتھی اوربھانجا ہے۔ گرفتارملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ماڑی پور میں تعینات پولیس افسر کوٹارگٹ کلنگ کرنے کے لیے ریکی کی تھی۔
ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتارملزم کا تعلق بلوچ لبریشن فرنٹ سے ہے جن کے تانے بانے پڑوسی ملک سے ملتے ہیں۔ پڑوسی ملک سے ٹارگٹ ملنے پردہشت گردی کی کارروائی کرتے ہیں۔
ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دوران تفتیش گرفتارملزم نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے 2022 میں پڑوسی ملک جا کرٹریننگ حاصل کی، ٹریننگ میں دہشت گرد وشرپسندوں کی سہولت کاری،اسلحہ چلانے اورآئی ای ڈی لگانا شامل ہے۔
گرفتار ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ تنظیم کے کہنے پرماڑی پورسے احساس تنصیبات پرآنے اورجانے والی گاڑیوں کی ریکی کی اوراس کی اطلاع تنظیم کودیتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ماڑی پورمیں تعینات پولیس افسر کوٹارگٹ کلنگ کرنے کے لیے ریکی کی اور مزید براں شہرمیں کسی بڑے دہشت گرد حملے کی تیاری کررہے ہیں۔
ملزم کے دیگرساتھیوں کی تلاش میں دیگر ایجنسیوں کی مدد سے کارروائی عمل میں لائی جارہی ہے۔