تیسرا ون ڈے: پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ بھی بطور فیلڈر میدان میں اتر آئے

کھلاڑیوں کے زخمی  ہونے اور بیماری کے سبب حنیف ملک نے متبادل فیلڈر کی حیثیت سے ذمہ داری ادا کی

زبیر نذیر خان March 15, 2026
facebook whatsup
کراچی:

بنگلا دیش کے خلاف  ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ حنیف ملک بھی بطور فیلڈر میدان میں اتر آئے۔

 ڈھاکا کے شیر بنگال اسٹیڈیم میں ہونے والے میچ میں مہمان اسکواڈ کے کھلاڑیوں کے زخمی  ہونے اور بیماری کے سبب حنیف ملک نے متبادل فیلڈر کی حیثیت سے ذمہ داری ادا کی۔

واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی ٹیم کے سپورٹ اسٹاف اور نان پلئینگ ممبر نے  متبادل فیلڈر  کا کردار ادا کیا ہو۔

قبل ازیں 2005 میں ایشیز سیریز کے دوران  انگلینڈ کے گیری پریٹ متبادل فیلڈر کی حیثیت سے میدان میں اترے اور رکی پونٹنگ کو آؤٹ بھی  کیا تھا۔

حنیف ملک کا بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں میدان میں  متبادل فیلڈر کی حیثیت سے آنا دلچسپی سے خالی نہ تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو