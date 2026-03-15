اسلام آباد میں تیز ہوا کے ساتھ بارش ، موسم خوشگوار

موسلا دھار بارش کے باعث ندی نالوں میں ممکنہ طغیانی پر قابو پانے کےلئے فوری طور پرسینی ٹیشن ٹیمیں متحرک کر دی گئیں

ویب ڈیسک March 15, 2026
وفاقی دارلحکومت اسلام آباد میں موسلا دھار بارش کے باعث ندی نالوں میں ممکنہ طغیانی پر قابو پانے کےلئے فوری طور پرسینی ٹیشن ٹیمیں متحرک کر دی گئیں نشینی علاقوں اور نالوں کی خصوصی طور پر مانیٹرنگ شروع کر دی گئی۔

ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو فیلڈ میں الرٹ رہنے کی ہدایت کردی اور کہا کہ تمام اسسٹنٹ کمشنرز اپنے ایریاز میں صورتحال کا جائزہ لیں، نشینی علاقوں اور نالوں کی خصوصی طور پر مانیٹرنگ جاری ہے۔

انہوں نے کہا کہ نکاسی آب کے عمل کے لیے فوری طور پرسینی ٹیشن ٹیمز متحرک کر دی گئی ہیں۔ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے شہر بھر میں بارش کی صورتحال کی مانیٹرنگ جاری ہے۔

قبل ازیں جڑواں شہروں میں گہرے بادل چھا گئے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، جس سے دن کے وقت رات جیسا منظر ہو گیا، بعد ازاں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش شروع ہوئی جبکہ بعض علاقوں میں موسلا دھار بارش بھی ہوئی۔

محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواح میں بارش کے ساتھ ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔

بارش کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت کرتے ہوئے نشیبی علاقوں اور نالوں کی خصوصی نگرانی کا حکم دیا، نکاسی آب کے لیے سینیٹیشن ٹیموں کو بھی متحرک کر دیا گیا جبکہ شہر بھر میں بارش کی صورتحال کی مسلسل مانیٹرنگ جاری ہے۔
