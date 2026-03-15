فنکار نہیں، سیاسی کارکن ہیں اور گورنر ہاؤس میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنائیں گے، نہال ہاشمی

بابائے قوم نے دنیا کے نقشے کو بدل کر پاکستان بنایا اور یہ ملک ان کی قربانیوں سے معرض وجود میں آیا، گورنر سندھ

ویب ڈیسک March 15, 2026
facebook whatsup

گورنر سندھ  نہال ہاشمی نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ بابائے قوم نے دنیا کے نقشے کو بدل کر پاکستان بنایا اور یہ ملک ان کی قربانیوں سے معرض وجود میں آیا۔

گورنر نے کہا کہ بطور گورنر سندھ ان کی زمہ داری ہر ضلع کی نمائندگی کرنا ہے اور وہ دیانت، امانت اور انصاف کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گورنر ہاؤس میں نوجوانوں کی آئی ٹی کی تربیت کا کورس بحال ہوگا اور وزیر اعظم کے یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت مواقع فراہم کیے جائیں گے۔

نہال ہاشمی نے کہا کہ سندھ میں ہر چیز کا آڈٹ کیا جائے گا اور رمضان کے دوران یا اس کے بعد بھی گورنر ہاؤس میں ہر سرگرمی شائستہ اور منظم ہوگی۔ انہوں نے زور دیا کہ فنکار نہیں، وہ ایک سیاسی کارکن ہیں اور گورنر ہاؤس میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنائیں گے۔

گورنر سندھ نے کراچی کی حفاظت، شہریوں کی بھلائی اور صوبے میں امن و ترقی کے لیے اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ 5 سال میں آئی ٹی ایکسپورٹ کو 26 ارب ڈالر تک بڑھانے کا پلان ہے۔

انہوں نے ملک کی خدمت کرنے والے فوجی اور خاندان کے افراد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کا مسکن مضبوط اور پاکستان کو مختلف اکائیوں کے گلدستے کے طور پر مضبوط کرنے کی کوشش جاری رہے گی۔

گورنر نے گیس اور بجلی کے مسائل پر بھی بات کرتے ہوئے صارفین سے تعاون کی اپیل کی اور کہا کہ شفاف تحقیقات کرائی جائیں گی تاکہ عوام کا حق محفوظ رہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

انٹرٹینمنٹ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو