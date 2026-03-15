فنکار نہیں، سیاسی کارکن ہیں اور گورنر ہاؤس میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنائیں گے، نہال ہاشمی

گورنر سندھ نہال ہاشمی نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ بابائے قوم نے دنیا کے نقشے کو بدل کر پاکستان بنایا اور یہ ملک ان کی قربانیوں سے معرض وجود میں آیا۔
گورنر نے کہا کہ بطور گورنر سندھ ان کی زمہ داری ہر ضلع کی نمائندگی کرنا ہے اور وہ دیانت، امانت اور انصاف کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گورنر ہاؤس میں نوجوانوں کی آئی ٹی کی تربیت کا کورس بحال ہوگا اور وزیر اعظم کے یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت مواقع فراہم کیے جائیں گے۔
نہال ہاشمی نے کہا کہ سندھ میں ہر چیز کا آڈٹ کیا جائے گا اور رمضان کے دوران یا اس کے بعد بھی گورنر ہاؤس میں ہر سرگرمی شائستہ اور منظم ہوگی۔ انہوں نے زور دیا کہ فنکار نہیں، وہ ایک سیاسی کارکن ہیں اور گورنر ہاؤس میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنائیں گے۔
گورنر سندھ نے کراچی کی حفاظت، شہریوں کی بھلائی اور صوبے میں امن و ترقی کے لیے اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ 5 سال میں آئی ٹی ایکسپورٹ کو 26 ارب ڈالر تک بڑھانے کا پلان ہے۔
انہوں نے ملک کی خدمت کرنے والے فوجی اور خاندان کے افراد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کا مسکن مضبوط اور پاکستان کو مختلف اکائیوں کے گلدستے کے طور پر مضبوط کرنے کی کوشش جاری رہے گی۔
گورنر نے گیس اور بجلی کے مسائل پر بھی بات کرتے ہوئے صارفین سے تعاون کی اپیل کی اور کہا کہ شفاف تحقیقات کرائی جائیں گی تاکہ عوام کا حق محفوظ رہے۔