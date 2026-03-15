پوپ لیو کی امریکا، اسرائیل، ایران سے فوری جنگ بندی کی اپیل

خطے میں ہزاروں افراد مارے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوگئے ہیں، ، پوپ لیو

ویب ڈیسک March 15, 2026
فوٹو: اے پی

پوپ لیو نے امریکا، اسرائیل اور ایران کو مشرق وسطیٰ میں جنگ فوری طور پر بند کرنے کی اپیل کردی۔

پوپ لیو نے ویٹی کن سٹی میں اتوار کی عبادت کے بعد کہا کہ مشرق وسطیٰ کے عیسائیوں اور تمام خواتین اور حضرات کی نمائندگی کرتے ہوئے میں اس کشیدگی کے ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ جنگ بند کردیں۔

انہوں نے کہا کہ خطے میں لوگ تنازع شروع ہونے کے بعد گزشتہ دو ہفتوں سے جنگ کے بدترین اثرات میں مبتلا ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ہزاروں افراد مارے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوگئے ہیں، ان حملوں میں اپنے پیاروں کو کھونے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں جہاں اسکولوں، اسپتالوں اور رہائشی علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں۔

پوپ لیو نے کہا کہ تشدد کبھی بھی انصاف، استحکام اور امن قائم نہیں کرسکتا جس کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا مذاکرات کے راستے کھولیں۔

لبنان کی صورت حال پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لبنان کی صورت حال انتہائی دگرگوں ہے اور امید ہے کہ مذاکرات کے مواقع سے لبنان کی حکومت کو ملک میں پائیدار امن قائم کرنے میں مدد ملے گی اور لبنان کے عوام کو سہولت ہوگی۔

دوسری جانب امریکا اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں جبکہ ایران بھی مسلسل اسرائیل اور خطےمیں قائم امریکی فوجی بیسز کو نشانہ بنا رہا ہے۔

خیال رہے کہ امریکا اور اسرائیل کی جانب سے 28 فروری کو ایران پر کیے گئے حملے دوسرے ہفتے بھی جاری ہیں جبکہ ایران بھی جواب میں اسرائیل اور امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد مارے گئے ہیں۔

 

 
دی ہنڈرڈ لیگ میں ابرار احمد کے معاہدے پر بھارتی اداکارہ کا شدید ردعمل

 Mar 15, 2026 04:10 PM |
طلاق کے اعلان کے بعد رجب بٹ اور ایمان فاطمہ میں صلح کی کوششیں شروع

طلاق کے اعلان کے بعد رجب بٹ اور ایمان فاطمہ میں صلح کی کوششیں شروع

 Mar 15, 2026 01:33 PM |
فضا علی کا ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے وائرل تنازع پر وضاحتی بیان سامنے آگیا

فضا علی کا ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے وائرل تنازع پر وضاحتی بیان سامنے آگیا

 Mar 15, 2026 02:34 PM |

Express News

پڑوسی ممالک اپنی سرزمین سے امریکی فوجیوں کو نکال دیں؛ ایران کا مطالبہ

Express News

15 روز سے مسلط کردہ جنگ کے باوجود ایران میں سب کچھ نارمل ہے؛ صدر مسعود پزیشکیان

Express News

مشرق وسطیٰ جنگ؛ حماس نے ایران سے درد مندانہ اپیل کردی

Express News

یہودی عبادت گاہ پر حملہ کرنے والا لبنانی شخص کون تھا؟ دکھ بھری داستان سامنے آگئی

Express News

چاہے آگ برسانی پڑ جائے، آبنائے ہرمز کو کھلوا کر دم لیں گے؛ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی

Express News

عراق؛ امریکی سفارت خانے اور متحدہ عرب امارات کے قونصلیٹ پر فضائی حملے

