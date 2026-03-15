پوپ لیو نے امریکا، اسرائیل اور ایران کو مشرق وسطیٰ میں جنگ فوری طور پر بند کرنے کی اپیل کردی۔
پوپ لیو نے ویٹی کن سٹی میں اتوار کی عبادت کے بعد کہا کہ مشرق وسطیٰ کے عیسائیوں اور تمام خواتین اور حضرات کی نمائندگی کرتے ہوئے میں اس کشیدگی کے ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ جنگ بند کردیں۔
انہوں نے کہا کہ خطے میں لوگ تنازع شروع ہونے کے بعد گزشتہ دو ہفتوں سے جنگ کے بدترین اثرات میں مبتلا ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ہزاروں افراد مارے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوگئے ہیں، ان حملوں میں اپنے پیاروں کو کھونے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں جہاں اسکولوں، اسپتالوں اور رہائشی علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں۔
پوپ لیو نے کہا کہ تشدد کبھی بھی انصاف، استحکام اور امن قائم نہیں کرسکتا جس کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا مذاکرات کے راستے کھولیں۔
لبنان کی صورت حال پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لبنان کی صورت حال انتہائی دگرگوں ہے اور امید ہے کہ مذاکرات کے مواقع سے لبنان کی حکومت کو ملک میں پائیدار امن قائم کرنے میں مدد ملے گی اور لبنان کے عوام کو سہولت ہوگی۔
دوسری جانب امریکا اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں جبکہ ایران بھی مسلسل اسرائیل اور خطےمیں قائم امریکی فوجی بیسز کو نشانہ بنا رہا ہے۔
خیال رہے کہ امریکا اور اسرائیل کی جانب سے 28 فروری کو ایران پر کیے گئے حملے دوسرے ہفتے بھی جاری ہیں جبکہ ایران بھی جواب میں اسرائیل اور امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد مارے گئے ہیں۔