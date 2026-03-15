فیفا ورلڈ کپ میں ایران کی حمایت پر جاپانی فٹبالر کا امریکی اشتہاری معاہدہ منسوخ

میں جانتا ہوں کہ یہ حساس معاملہ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایران کی قومی ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کرے،جاپانی فٹبالر

ویب ڈیسک March 15, 2026
جاپان کے سابق فٹبالر Keisuke Honda نے کہا ہے کہ ایران کی ورلڈ کپ میں شرکت کی حمایت کرنے کے بعد ایک امریکی کمپنی نے میرے  ساتھ طے پانے والا اشتہاری معاہدہ منسوخ کر دیا۔

رپورٹس کے مطابق جاپانی فٹبالر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے لیکن میں ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ ایران کی قومی ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کرے۔

ان کے اس بیان کے بعد امریکی کمپنی نے ورلڈ کپ کے موقع پر اشتہاری مہم کا معاہدہ روک دیا۔ یہ اشتہار ورلڈ کپ کے دوران جاری ہونا تھا لیکن فٹبالر کے اس بیان کے بعد کمپنی نے اسے منسوخ کر دیا۔

سابق جاپانی اسٹار نے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بعض کمپنیاں اصل مسئلے کو سمجھے بغیر ایسے فیصلے کر لیتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اصول اور نظریات کے بغیر کسی کے ساتھ کام جاری رکھنا ممکن نہیں۔

یاد رہے کہ ایران کی قومی فٹبال ٹیم کی فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے حالیہ دنوں میں بحث جاری ہے جس کی وجہ خطے میں بڑھتی کشیدگی اور سیاسی حالات ہیں۔
