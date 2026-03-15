امریکا وزیر توانائی کرس رائٹ نے ایران کے ساتھ جنگ اگلے چند ہفتوں میں ختم ہونے کا امکان ظاہر کردیا ہے جبکہ ایرانی وزیرخارجہ عباس عراقچی نے جنگ بندی کی درخواست یا مذاکرات کے تاثر کو رد کردیا ہے۔
غیرملکی خبرایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے کہا کہ توقع ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ اگلے چند ہفتوں میں ختم ہوجائے گی۔
انہوں نے کہا کہ تیل کی سپلائی دوبارہ معمول پر آئے گی اور توانائی کی قیمتیں بھی اس کے بعد گر جائیں گی۔
خبرایجنسی کے مطابق تین باخبر ذرائع نے بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کی جانب سے سفارتی مذاکرات شروع کرنے کی کوششوں کو مسترد کر دیا اور ایران نے بھی واضح کر دیا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملے بند ہونے تک کسی بھی جنگ بندی کے امکان کو قبول نہیں کرے گا، جس سے اس تنازع کے جلد خاتمے کی امیدیں مزید کمزور ہو گئی ہیں۔
دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ تہران نے جنگ بندی کی درخواست کبھی نہیں کی اور یہاں تک ہم نے مذاکرات کے لیے بھی نہیں کہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکیوں کے ساتھ بات کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آرہی ہے کیونکہ ہم اس وقت ان کے ساتھ بات کر رہے تھے جب انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکا کی خواہش کی جنگ ہے اور ہم اپنا دفاع جاری رکھیں گے۔
قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ خود اس کے خواہاں نہیں ہیں کیونکہ شرائط ناکافی ہیں۔