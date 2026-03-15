تیسرا ون ڈے؛ بنگلا دیش سے شکست کے بعد شاہین آفریدی کا بیان سامنے آگیا

ڈھاکا میں کھیلے گئے میچ میں بنگلادیش نے سیریز 1-2 سے اپنے نام کرلی

ویب ڈیسک March 15, 2026
پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی نے بنگلا دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں شکست کے بعد بیان سامنے آگیا۔

میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہین آفریدی نے بتایا کہ ٹیم کی کارکردگی توقع کے مطابق نہ رہ سکی، خاص طور پر بیٹنگ لائن بہت کمزور دکھائی دی جس کی وجہ سے سیریز جیتنے میں ناکامی ہوئی۔

شاہین آفریدی نے کہا کہ ٹیم نے کھیل کے اہم لمحات میں صورتحال کو قابو میں نہ رکھا اور کئی مواقع ضائع ہوئے جس کی وجہ سے سیریز بنگلا دیش کے ہاتھوں گنوا دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ ٹیم ابھی ترقی کے مراحل میں ہے اور آئندہ مقابلوں کے لیے تجربہ حاصل کرنا ضروری ہے۔

مزید پڑھیں

بنگلا دیش کے خلاف پہلے ون ڈے میں تین پاکستانی کھلاڑی ڈیبیو کریں گے، شاہین آفریدی

واضح رہے کہ ڈھاکا میں کھیلے گئے میچ میں بنگلادیش کے 291 رنز کے جواب میں پاکستان ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر 279 رنز تک محدود رہی اور یوں میزبان ٹیم نے سیریز 1-2 سے اپنے نام کرلی۔

قومی ٹیم کے کپتان نے کہا کہ بنگلا دیش نے اچھی کرکٹ کا مظاہرہ کیا جس پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں، انٹرنیشنل کرکٹ میں ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، ہماری ٹیم میں نوجوان کھلاڑی تھے پھر بھی اچھی فائٹ کی۔
دی ہنڈرڈ لیگ میں ابرار احمد کے معاہدے پر بھارتی اداکارہ کا شدید ردعمل

طلاق کے اعلان کے بعد رجب بٹ اور ایمان فاطمہ میں صلح کی کوششیں شروع

فضا علی کا ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے وائرل تنازع پر وضاحتی بیان سامنے آگیا

متعلقہ

فیفا ورلڈ کپ میں ایران کی حمایت پر جاپانی فٹبالر کا امریکی اشتہاری معاہدہ منسوخ

سابق کپتان سرفراز احمد کی ریٹائرمنٹ پر بابر اعظم نے کیا کہا؟

ایرانی خواتین فٹبال ٹیم کی کھلاڑیوں نے آسٹریلیا میں پناہ کی درخواست واپس لے لی

پاکستان کرکٹ ہمیشہ سرفراز احمد کے احسانات کی مقروض رہے گی: محسن نقوی

تیسرا ون ڈے: پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ بھی بطور فیلڈر میدان میں اتر آئے

