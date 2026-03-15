ایرانی حملے میں نیتن یاہو کی ہلاکت کی خبر کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کی ویڈیو جاری

اسرائلیوں کو تازہ ہوا کے لیے باہرآنا چاہیے لیکن ایران اور لبنان سے حملوں کی وجہ سے شیلٹرزکے قریب رہیں، نیتن یاہو

ویب ڈیسک March 15, 2026
فوٹو: اسکرین شاٹ

اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے ایرانی حملے میں ہلاکت کی خبروں کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ویڈیو جاری کرکے تردید کردی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے عبرانی زبان میں جاری ویڈیو میں ان کی ہلاکت کی خبروں کو جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ میں کافی کے لیے مر رہا ہوں۔

نیتن یاہو کو ایک کافی شاپ میں کافی آرڈر کرتے ہوئے اور پیتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے، اسرائیلی میڈیا کے مطابق مذکورہ شاپ یروشلم ہلز میں واقع ہے۔

اسرائیلی وزیراعظم نے ‘وہ کہتے ہیں میں کیا ہوں’ کے عنوان سے جاری ویڈیو میں کہا کہ میں اپنی قوم سے بہت محبت کرتا ہوں اور جس طرح سے وہ حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔

نیتن یاہو نے ویڈیو میں اپنے دونوں ہاتھ دکھائے اور کہا کہ کیا آپ میری انگلیاں گننا چاہتے ہیں اور واضح کیا کہ ان کی 10 انگلیاں ہیں جبکہ اس سے قبل متعدد اکاؤنٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے ہاتھ کی 6 انگلیاں ہیں۔

اسرائیلی وزیراعظم نے اپنے عوام کو پیغام میں کہا کہ اسرائیلیوں کو تازہ ہوا کھانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلنا چاہیے لیکن ہر وقت پناہ گاہوں کے قریب رہنا چاہیے کیونکہ ایران سے بلیسٹک میزائل اور لبنان سے راکٹ حملوں کا خطرہ ہے۔

خیال رہے کہ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو ایرانی حملے میں ہلاک ہوگئے ہیں اور وہ پریس کانفرنس میں بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں تاہم اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے فوری طور پر ان خبروں کی تردید کی تھی لیکن نیتن یاہو خود سامنے نہیں آئے تھے۔

ایران نے ان افواہوں کے دوران دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو زندہ ہے تو اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔
