کوئٹہ، کسٹمز نے دبئی سے 85 تولہ سونا اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی

کوئٹہ:
پاکستان کسٹمز نے کوئٹہ ائیرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے دبئی سے آنے والے مسافروں کے ذریعے سونے کے زیورات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔
ترجمان کسٹمز کے مطابق اتوار کے روز دبئی سے آنے والی پرواز ایف زیڈ 345 کے ذریعے پہنچنے والے ایک ہی خاندان کے مسافروں کے سامان کی اسکیننگ کی گئی۔
دوران چیکنگ سامان میں تجارتی مقدار میں سونے کے تیار زیورات کی نشاندہی ہوئی۔
کسٹمز حکام نے کارروائی کرتے ہوئے 85 تولہ سونے کے تیار زیورات برآمد کر لیے جن کی مالیت چار کروڑ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔
ترجمان کے مطابق حکام نے اسمگلنگ کی کوشش میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے برآمد ہونے والے سونے کے زیورات ضبط کر لیے ہیں، جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔