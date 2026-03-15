لیہ، ڈیوٹی کے دوران نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے پنجاب پولیس کا جوان شہید

ملزمان کو جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، آئی جی پنجاب

ویب ڈیسک March 16, 2026
لیہ:

پنجاب پولیس کا ایک اور جوان فرض کی راہ میں قربان ہوگیا۔ لیہ پولیس کے کانسٹیبل اسد نصیر ہیرا اڈہ کے مقام پر ڈیوٹی کے دوران نامعلوم موٹرسائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے شہید ہوگئے۔

ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق کانسٹیبل اسد نصیر شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ڈیوٹی انجام دے رہے تھے کہ اس دوران نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں وہ جام شہادت نوش کر گئے۔

انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس عبدالکریم نے شہید کانسٹیبل اسد نصیر کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے شہریوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔

آئی جی پنجاب عبدالکریم نے آر پی او ڈی جی خان اور ڈی پی او لیہ کو واقعے میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔

انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب پولیس شہید کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کی مکمل دیکھ بھال اور ویلفیئر پولیس کی ذمہ داری ہے۔
