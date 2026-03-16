بیرون ملک ملازمت کی آڑ میں 25 کروڑ کا فراڈ؛ معروف اداکارہ کا شوہر گرفتار

بیرون ملک ملازمت اور ویزوں کا جھانسا دے کر ہزاروں افراد کو لوٹنے والے گینگ کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں تقریباً 25 کروڑ روپے کے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے۔ حکام کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ گرفتار ملزم ایک معروف اسٹیج اداکارہ کا شوہر بھی ہے۔
وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) اسلام آباد زون نے کارروائی کرتے ہوئے ایک بڑے نیٹ ورک کے مرکزی ملزم کو گرفتار کیا جو خلیجی ممالک میں نوکریوں اور ویزوں کا جھانسا دے کر لوگوں سے رقم بٹورنے میں ملوث تھا۔
ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹ کے درج مقدمے کے مطابق ’ٹائمز امیگریشن‘ نامی کمپنی کے ذریعے بیرون ملک ملازمتوں اور ویزوں کے نام پر بڑے پیمانے پر فراڈ کیا جا رہا تھا ، جس کے بعد کیس کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
ایف آئی اے ذرائع کے مطابق کارروائی اسلام آباد اور لاہور کی ٹیموں نے مشترکہ طور پر کی۔ انسپکٹر عبداللہ کیانی کی سربراہی میں جانے والی ٹیم کو گرفتاری کے دوران شدید مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔
ذرائع کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے موقع پر اس کے 8 نجی گارڈز نے مزاحمت کی جس پر مقامی پولیس کی مدد حاصل کرنا پڑی۔
ایف آئی اے کے مطابق ملزم کے فراڈ سے ملک بھر میں سیکڑوں متاثرین سامنے آئے ہیں جن سے معروف سعودی اور متحدہ عرب امارات کی کمپنیوں میں ملازمتوں کے نام پر رقم وصول کی گئی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم نے لاہور اور اسلام آباد میں دفاتر قائم کر رکھے تھے تاہم گرفتاری کے خدشے کے باعث وہ اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا تھا۔ اسلام آباد کے سیکٹر جی الیون میں بھی اس کا دفتر موجود تھا جبکہ گرفتاری کے خوف سے وہ لاہور میں روپوش تھا۔
ایف آئی اے کی ٹیم نے جب لاہور میں چھاپا مارا تو ملزم کے پرائیویٹ گارڈز نے شدید مزاحمت کی جس کے بعد مقامی پولیس کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا گیا۔
بعد ازاں ملزم کو لاہور سے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا جہاں وہ ایف آئی اے اسلام آباد زون کو مطلوب تھا۔
تحقیقات کے مطابق ملزم جعلی نام جنید بٹ استعمال کرتا رہا جبکہ اس کی اصل شناخت ایم جہانزیب کے نام سے سامنے آئی ہے۔ ملزم نے اپنے فراڈ نیٹ ورک کے دفاتر اسلام آباد کے جی الیون مرکز، گیگا مال اسلام آباد اور لاہور کے لبرٹی کے علاقے میں قائم کر رکھے تھے۔
تحقیقات کے دوران متعدد بینک اکاؤنٹس اور مالیاتی لین دین کا بھی سراغ لگایا گیا ہے جن میں سے کچھ اکاؤنٹس ملزم کی اہلیہ کے نام پر بھی ہیں جو لاہور کی معروف اسٹیج اداکارہ ہیں۔
ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس اسکینڈل میں تقریباً 25 کروڑ روپے کے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے جبکہ مزید متاثرین کے سامنے آنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔