خیبر پختونخوا؛ دہشتگردوں کے پولیس چوکیوں پر حملے پولیس کی بروقت کارروائی سے ناکام

تھرمل کیمروں کے ذریعے شرپسندوں کی مشکوک نقل و حرکت دیکھتے ہی پولیس نے فوری جوابی کارروائی کی، دہشتگرد پسپا

ویب ڈیسک March 16, 2026
خیبر پختونخوا میں پولیس کی بروقت کارروائیوں کے نتیجے میں دہشت گردوں کے حملے ناکام بنا دیے گئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق تھانہ منڈان کی حدود میں واقع پولیس چوکی فتح خیل پر رات کی تاریکی میں دہشت گردوں کے ایک گروہ نے حملے کی کوشش کی، تاہم چوکی پر تعینات پولیس جوانوں نے پیشہ ورانہ مہارت اور الرٹ پوزیشن کے باعث فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملہ پسپا کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب تقریباً 2 بجے پولیس چوکی فتح خیل کے گردونواح میں تھرمل کیمروں کے ذریعے 15 سے زائد شرپسند عناصر کی مشکوک نقل و حرکت دیکھی گئی، جہاں  دہشت گرد چوکی کے سامنے جنگل میں پوزیشن لینے کی کوشش کر رہے تھے۔

چوکی پر موجود پولیس پارٹی پہلے ہی ہائی الرٹ تھی، جس نے فوری طور پر دہشت گردوں پر بھرپور فائرنگ شروع کر دی۔

پولیس کی اس اچانک اور شدید جوابی کارروائی سے دہشت گرد حواس باختہ ہو گئے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پسپائی اختیار کر کے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔

ڈی آئی جی بنوں ریجن نے کامیاب کارروائی پر پولیس جوانوں کی ہمت اور بلند حوصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ پولیس چوکی فتح خیل کے جوانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔

انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کا بروقت استعمال اور جوانوں کی مستعدی نے شرپسندوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے ۔ ور پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔

دریں اثنا علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے تاکہ فرار ہونے والے دہشت گردوں کا سراغ لگایا جا سکے۔

دوسری جانب سخی پل چوکی پر بھی دہشت گردوں کا ایک حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ایس پی وارسک کے مطابق قبائلی ضلع خیبر سے پشاور کی پولیس چوکی پر حملے کی کوشش کی گئی، تاہم جوان پہلے سے الرٹ تھے اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔
