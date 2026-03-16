مچھر کالونی میں آتشزدگی کے باعث بھاری مالیت کا سی فوڈ جل گیا

آتشزدگی کے باعث بھاری مالیت ک سی فوڈ ، ایک موٹرسائیکل اور دیگر سامان جل گیا

ویب ڈیسک March 16, 2026
مچھر کالونی بنگالی پاڑہ میں آتشزدگی کے باعث بھاری مالیت کا سی فوڈ اور ایک موٹرسائیکل جل گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق مچھر کالونی محمدی کالونی بنگالی پاڑہ  میں سی فوڈ کے گودام میں آگ لگنے کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی ، ادیدھی کی ایمبو لینسیں ، پولیس اور رینجرز موقعے پر پہنچ گئی۔

ایدھی کے رضاکار مظفر کے مطابق ہمیں اطلاع ملی تھی کہ گھروں میں اگ لگی ہے تاہم موقعے پر پہنچ کر دیکھا تو اگ مچھلی اور جھینگے کے گودام میں لگی تھی۔

ترجمان فائربریگیڈ کے مطابق فائرفائٹرز نے ایک گاڑی کی مدد سے ایک گھنٹے کی جدوجہد کے بعد أگ پر قابو پالیا گیا۔

آتشزدگی کے باعث بھاری مالیت ک سی فوڈ ، ایک موٹرسائیکل اور دیگر سامان جل گیا۔ فوری طور پر أگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی تاہم أتش زدگی کے باعث کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان کا فوری طور پر حتمی تخمیہ نہیں لگایا جاسکا ہے۔
