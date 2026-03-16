شالیمار کے بعد پاکستان ایکسپریس بھی محراب پور کے مقام پر حادثے کا شکار

ٹرین کا انجن ڈی ریل ہونے کے باعث ریلوے ٹریفک متاثر ہوگیا

ویب ڈیسک March 16, 2026
شالیمار ایکسپریس کے بعد کراچی سے راولپنڈی جانے والی ٹرین پاکستان ایکسپریس بھی محراب پور کے مقام پر حادثے کا شکار ہوگئی۔

ریلوے انتظامیہ کے مطابق ریلیف ٹرین روہڑی سے روانہ ہو چکی ہے۔

تفصیلات کے مطابق کراچی سے راولپنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس محراب پور ریلوے اسٹیشن کے قریب پٹڑی سے اتر گئی۔ یہ واقعہ ضلع نوشہرو فیروز کے شہر محراب پور کے قریب پیش آیا۔

پاکستان ریلوے کی شالیمار ایکسپریس خوفناک حادثے کا شکار

ریلوے ذرائع کے مطابق ٹرین کا انجن ڈی ریل ہونے کے باعث ریلوے ٹریفک متاثر ہوگیا۔ اطلاع ملتے ہی ریلوے حکام اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں تاہم کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔

واضح رہے کہ آج ضلع نوشہرو فیروز میں ٹرین حادثات کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔

اس سے قبل دوپہر کے وقت لاکھا روڈ ریلوے اسٹیشن پر شالیمار ایکسپریس اور مال بردار ٹرین کے درمیان تصادم کا حادثہ پیش آ چکا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ریلوے ملازم جاں بحق جبکہ 8 افراد زخمی ہوگئے تھے۔
