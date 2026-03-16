جویریہ سعود کا رمضان ٹرانسمیشن کیخلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کرارا جواب

سوشل میڈیا پر رمضان ٹرانسمیشن کے کانٹینٹ پر صارفین کی جانب سے تنقید کی جارہی ہے

ویب ڈیسک March 16, 2026
ایکسپریس رمضان ٹرانسمیشن ’پیارا رمضان‘ کی میزبان واداکارہ جویریہ سعود نے پروگرام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کرارا جواب دے دیا۔ 

جویریہ سعود ایک اداکارہ، رائٹر اور میزبان ہیں، وہ گزشتہ کئی سالوں کی طرح امسال بھی ایکسپریس ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن کی میزبانی کر رہی ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جویریہ سعود کا پروگرام ’پیارا رمضان‘ اس ماہ کے دوران سب سے زیادہ وائرل پروگرامز میں شامل رہا اور خاص طور پر پروگرام میں شامل مولانا آزاد جمیل کے ساتھ عجیب وغریب فون کالز سوشل میڈیا پر خاصی بحث کا موضوع بنی ہوئی ہیں۔.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حال ہی میں جویریہ سعود نے سوشل میڈیا پر جاری بحث پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ انہیں تنقید کی کوئی پروا نہیں کیونکہ ان کی ٹیم نے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اداکارہ اب بھی مولانا آزاد جمیل کے ساتھ اپنے سیشن کے دوران عجیب و غریب فون کالز لیتے ہوئے نظر آتی ہیں۔

دونوں ایسے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جنہیں کئی لوگ غیر سنجیدہ یا غیر ضروری قرار دیتے ہیں، اور یہی کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتے ہیں اور صارفین ان پر منفی تبصرے کررہوے ہوتے ہیں۔ 

وائرل کالز میں ایک لڑکے نے مولانا آزاد جمیل سے اپنی گرل فرینڈ کے لیے تحفہ خریدنے کے بارے میں مشورہ مانگا۔

اسی طرح ایک اور شخص نے اپنی پھوپھو کو مردانہ قرار دیتے ہوئے سوال کیا۔ اس طرح کی عجیب کالز کا سلسلہ جویریہ سعود کی ٹرانسمیشن میں مسلسل جاری ہے۔

انٹرنیٹ صارفین ان کالز کو اسٹیجڈ یا اسکرپٹڈ قرار دے رہے ہیں اور اس پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا، “یہ سب اسکرپٹڈ کالز ہیں۔ 

ایک اور صارف نے کہا کہ یہ سب ٹی آر پی اور ریٹنگز کے لیے کیا جا رہا ہے۔ 

 
اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

Mar 16, 2026 11:48 AM |
جویریہ سعود کا رمضان ٹرانسمیشن کیخلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کرارا جواب

جویریہ سعود کا رمضان ٹرانسمیشن کیخلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کرارا جواب

 Mar 16, 2026 11:04 AM |
دی ہنڈرڈ لیگ میں ابرار احمد کے معاہدے پر بھارتی اداکارہ کا شدید ردعمل

دی ہنڈرڈ لیگ میں ابرار احمد کے معاہدے پر بھارتی اداکارہ کا شدید ردعمل

 Mar 15, 2026 04:10 PM |

Express News

دی ہنڈرڈ لیگ میں ابرار احمد کے معاہدے پر بھارتی اداکارہ کا شدید ردعمل

Express News

طلاق کے اعلان کے بعد رجب بٹ اور ایمان فاطمہ میں صلح کی کوششیں شروع

Express News

فضا علی کا ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے وائرل تنازع پر وضاحتی بیان سامنے آگیا

Express News

انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

Express News

بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

Express News

حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

