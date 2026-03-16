اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

اکشے کمار کے علاوہ تھری ایڈئٹس کے اداکار کی بھی مشہور فرنچائز میں واپسی ہوئی

ویب ڈیسک March 16, 2026
بالی ووڈ کے کھلاڑی اکشے کمار نے ہدایتکار روہت شیٹھی کی 52ویں سالگرہ کے موقع پر کامیڈی فرنچائز گول مال کے مداحوں کے لیے بڑی خبر کا اعلان کر دیا۔

الی ووڈ کے نامور ہدایت کار روہت شیٹھی نے مشہور فرنچائز ’گول مال‘ کا ایک اور سیکوئل بنانے کا اعلان کردیا جس میں اکشے کمار نے بھی شمولیت کی تصدیق کردی۔ 

اکشے کمار کے علاوہ گول مال کی فرنچائز کی ابتدائی فلم میں شامل تھری ایڈئس کے اداکار شرمن جوشی کی بھی واپسی ہوئی ہے جب کہ اجے دیوگن، ارشد وارثی، شریاس تلپڑے، تشار کپور اور کنال کیمو کے ساتھ ایک ٹیزر بھی شیئر کردیا گیا ہے۔ 

یاد رہے کہ گول مال فرنچائز کو دو دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور اس کی پہلی فلم 2006 میں ریلیز ہوئی تھی۔

14 مارچ کو اکشے کمار نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں فلم کے سیٹ کی جھلک اور ان کا نیا انداز دکھایا گیا۔

انہوں نے پوسٹ کے ساتھ لکھا ’ہیپی برتھ ڈے روہت، آپ کی سالگرہ پر یہ پاگل پن اور بھی بڑا اور شور شرابے والا ہو گیا ہے۔ گول مال 5 کی اس دیوانی فیملی کا حصہ بن کر بہت پرجوش ہوں۔ اب ہنگامہ شروع ہونے دو!

اس ویڈیو میں فلم کی کاسٹ اور عملہ شوٹنگ کے دوران مصروف نظر آتا ہے ج بکہ اکشے کمار کی فرنچائز میں شمولیت کی جھلک بھی دکھائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ فلم کی شوٹنگ کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے۔

اسی دوران شرمن جوشی بھی اپنے مشہور کردار کے ساتھ دوبارہ سیریز میں واپس آتے ہیں اور دیگر اداکاروں کے ساتھ پرانی یادیں تازہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

بعد ازاں اکشے کمار ایک سرپرائز انداز میں انٹری دیتے ہیں اور اس کامیڈی فرنچائز کی نئی قسط میں دیگر ستاروں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔

رپورٹس کے مطابق اکشے کمار نے اپنی مصروف شیڈول میں سے گول مال 5 کی شوٹنگ کے لیے 18 دن مختص کیے ہیں۔

اس کے علاوہ بالی ووڈ کے کھلاڑی اپنی آنے والی سپر نیچرل ہارر کامیڈی فلم ’بھوت بنگلہ‘ کی ریلیز کی تیاری بھی کر رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ ہدایتکار پریا درشن کے ساتھ دوبارہ کام کر رہے ہیں۔ 
جویریہ سعود کا رمضان ٹرانسمیشن کیخلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کرارا جواب

جویریہ سعود کا رمضان ٹرانسمیشن کیخلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کرارا جواب

 Mar 16, 2026 11:04 AM |
دی ہنڈرڈ لیگ میں ابرار احمد کے معاہدے پر بھارتی اداکارہ کا شدید ردعمل

دی ہنڈرڈ لیگ میں ابرار احمد کے معاہدے پر بھارتی اداکارہ کا شدید ردعمل

 Mar 15, 2026 04:10 PM |

متعلقہ

Express News

دی ہنڈرڈ لیگ میں ابرار احمد کے معاہدے پر بھارتی اداکارہ کا شدید ردعمل

Express News

طلاق کے اعلان کے بعد رجب بٹ اور ایمان فاطمہ میں صلح کی کوششیں شروع

Express News

فضا علی کا ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے وائرل تنازع پر وضاحتی بیان سامنے آگیا

Express News

انیل کپور نے فلم ’دھرندھر 2‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

Express News

بھارتی اداکارہ کا ممبئی کی خراب فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

Express News

حسن جہانگیر نے اپنی زندگی کے بڑے سانحے سے پردہ اٹھا دیا

